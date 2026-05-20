I guldfärgad spets skapade Heidi Klum sensation på röda mattan i Cannes

Den tysk-amerikanska modellen, programledaren och skådespelerskan Heidi Klum prydde röda mattan vid filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj) för visningen av filmen "Fjord". Hon valde en spektakulär look, perfekt i linje med sin vanliga känsla för dramatisk mode. Hennes outfit, med utsökt guldfärgad spets och en krämfärgad operakappa, blev snabbt ett av kvällens mest slående framträdanden.

Ett tvådelat set i guldfärgad spets

I hjärtat av Heidi Klums silhuett finns en skräddarsydd tvådelad ensemble, tillverkad helt av Alençon-spets handbroderad med guldtråd. Det täta, minutiöst bearbetade blommotivet täcker hela tyget och fångar strålkastarna med varierande intensitet beroende på vinkel. Den strukturerade, åtsittande toppen har en hjärtformad halsringning som ger en romantisk touch. Sjöjungfrukjolen flyter i en flytande pelare innan den utsvängs något vid fållen, vilket skapar en elegant och skulptural silhuett.

En teateroperarock

För att förstärka den ceremoniella aspekten av uppträdandet kompletterade Heidi Klum sin ensemble med en krämfärgad taftoperakappa, som bars löst över axlarna. Det särskilt spektakulära plagget utmärker sig genom sina voluminösa puffärmar och en mjukt draperad rygg. Denna kontrast mellan den guldfärgade spetsens precision och den krämfärgade taftens luftiga lätthet ger outfiten en verkligt filmisk kvalitet. Med varje steg krusar kappan sig och accentuerar silhuettens teatralitet.

En varm makeover

För sin skönhetslook valde Heidi Klum mjuka, naturliga vågor som mjukade upp de strukturerade linjerna i hennes outfit. Hennes makeup omfamnade varma, solkyssta toner: en strålande bronsfärgad hy, subtilt definierade ögon och läppar prydda med gyllene nyanser. För att fullända looken bar hon flera guldhalsband runt halsen, vilket perfekt kompletterade hennes silhuett.

Med detta framträdande i Cannes levererade Heidi Klum en sann mästerklass i balans, baserad på briljansen av guldspets och teatraliteten hos en operakappa. En silhuett som var både sofistikerad och onekligen spektakulär.