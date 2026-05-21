I en fjäderprydd klänning gör Cindy Crawford en spektakulär comeback på catwalken

Léa Michel
Vid en spektakulär modevisning på Times Square i New York den 17 maj 2026 gjorde Cindy Crawford sin återkomst till catwalken i en silhuett som var lika skulptural som oförglömlig. Vid presentationen av Cruise 2027-kollektionen från ett stort italienskt lyxmodehus prydde den amerikanska supermodellen catwalken i en svart klänning helt gjord av fjädrar.

En klänning skulpterad av fjädrar

Kärnan i denna look ligger i det anmärkningsvärda hantverket hos fjädrarna som utgör hela klänningen. Långt ifrån att bara vara en dekorativ detalj täcker fjäderdräkten silhuetten från ände till ände, vilket ger tyget en livfull och organisk känsla. Med varje steg Cindy Crawford tar krusar fjädrarna mjukt och skapar en visuell vibration som animerar silhuetten inifrån.

Valet av helsvart är den andra styrkan med den här outfiten. Genom att välja en helt monokrom palett fokuserar designern all uppmärksamhet på själva materialet: fjädrarna kännetecknas inte längre av sin färg, utan av sin textur, sina reflektioner, hur de leker med ljuset. Denna minimalistiska palett ger klänningen en nästan grafisk dimension, någonstans mellan ett modeverk och en konstinstallation.

En ikons återkomst

Utöver själva klänningen är det Cindy Crawfords närvaro som ger detta ögonblick en speciell dimension. Hon har varit en ikon i toppmodellvärlden sedan 1980- och 1990-talen och har satt sin prägel på modehistorien som få modeller före henne. Nu, 60 år gammal, fortsätter hon att väcka uppmärksamhet med sin figur och karisma på catwalken och visar att en modellkarriär inte är en åldersfråga.

En mängd ikoniska figurer

Cindy Crawford var inte den enda som stal showen. Paris Hilton prydde också catwalken och gjorde ett slående framträdande i en ny brun nyans och en dramatisk, böljande gul klänning. Flera kändisar från underhållnings- och sportvärlden stod på första raden och betonade vikten som modehuset lade vid evenemanget.

Med detta framträdande påminner Cindy Crawford oss om vad som gör en fantastisk modevisning så magisk. Hennes svarta fjäderklänning, både arkitektonisk och organisk, diskret och teatralisk, kommer att förbli en av de mest slående bilderna från denna New York-presentation.

Met een passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
I guldfärgad spets skapade Heidi Klum sensation på röda mattan i Cannes
I Mexiko visar Zara Larsson upp sin figur i en paljettprydd look.

