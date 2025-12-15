Search here...

Anklagad för rasism, Fröken Finland fråntas sin titel

Kronan Miss Finland 2025, som ska symbolisera elegans och öppenhet, har blivit en symbol för kontroverser. Sarah Dzafce, den nyligen krönta vinnaren, blev nyligen av med sin titel efter att ett foto som ansågs rasistiskt mot asiater cirkulerade online. Trots att hon bad Kina och den asiatiska befolkningsgruppen om ursäkt fortsätter händelsen att skaka den finska opinionen och når till och med hjärtat av den politiska världen.

En gest och ett foto för mycket

I slutet av november cirkulerade ett foto på sociala medier där Sarah Dzafce gjorde gesten med "sneda ögon", tillsammans med en bildtext på finska som översattes till "att äta med en kinesisk person". Den unga kvinnan anklagades snabbt för rasistiskt beteende och förklarade att fotot ursprungligen hade publicerats av en vän i en privat grupp och att hon led av migrän vid tillfället. Sarah Dzafce insisterade på att hon inte hade valt bildtexten till fotot.

Trots dessa förklaringar växte kontroversen. På Instagram fördömde användare det som "en tom ursäkt" och "brist på uppriktighet". Många krävde att hon skulle avstå från sin krona och menade att "denna gest fläckade ner Finlands image" i ett globalt sammanhang där känsligheten för rasdiskriminering alltmer ökar.

Otillräckliga ursäkter för att stilla kontroversen

Inför allmänhetens påtryckningar tillkännagav Miss Finland-tävlingen den 11 december 2025 att Sarah Dzafces titel officiellt hade dragits tillbaka. Organisationen uppgav i ett pressmeddelande att den "inte tolererar något diskriminerande beteende" och bad om ursäkt "till alla som drabbats av händelsen". Vid en presskonferens bad Sarah Dzafce om ursäkt på tre språk – finska, engelska och kinesiska – och sa: "Förlåt, Kina". Tävlingens arrangörer tilldelade titeln till Tara Lehtonen, den första tvåan. Trots detta symboliska beslut fortsatte kontroversen med oförminskad styrka.

Politiker spär på kontroversen

Affären tog till och med en politisk vändning när flera medlemmar av det nationalistiska Sannfinländarnas parti (Perussuomalaiset) – Juho Eerola, Kaisa Garedew och ledamoten av Europaparlamentet Sebastian Tynkkynen – publicerade bilder på sig själva när de gjorde samma kontroversiella gest. Denna provokation utlöste upprördhet. Utbildningsminister Anders Adlercreutz kallade deras beteende "oansvarigt, barnsligt och dumt" och tillade att "denna gest uppenbart kränker människor".

Kritik kom också från premiärminister Petteri Orpos parti, där parlamentsledamoten Pia Kauma uttalade att "snabba åtgärder behövs för att förhindra all normalisering av rasism inom institutionerna." Ett möte mellan partierna planeras för att diskutera frågan.

Kort sagt, det som var tänkt att förbli en enskild händelse har förvandlats till en PR-kris för Finland, vilket har utlöst en djupgående debatt om offentligt ansvar och tolerans. Sarah Dzafce-affären går utöver skönhetstävlingar; den väcker samhälleliga frågor om gränsen mellan klumpighet och rasism, och om hur offentliga personer och valda tjänstemän bör förkroppsliga respekt i en globaliserad värld.

