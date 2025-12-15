Search here...

Det här fotot på Zendaya och Robert Pattinson som är "gifta" väcker uppståndelse på nätet.

Tatiana Richard
@a24/Instagram

Det här fotot på Zendaya, med en vigselring, sittande i Robert Pattinsons knä, fick folk att tro att det var ett riktigt bröllop innan bedrägeriet avslöjades. Bakom denna förmodade förening låg faktiskt ett marknadsföringsknep för att marknadsföra deras kommande film.

Ett bröllopsmeddelande som skapar uppståndelse på nätet

Allt började med ett förlovningsmeddelande i en stor amerikansk tidning med ett elegant par, där Zendayas ring var tydligt synlig. Texten följde alla konventioner för ett bröllopsmeddelande: efternamn, utbildningar, yrken, bröllopsdatum… tillräckligt för att övertyga även den mest avslappnade läsaren. Skärmdumpar cirkulerade snabbt på X (tidigare Twitter), Instagram och TikTok, vilket utlöste rykten och reaktioner som varierade från panik till entusiasm bland fansen.

Ett PR-trick av A24

Bakom den här falska bröllopsinbjudan står studion A24, som använder den som en teaser för sin film "The Drama", med Zendaya och Robert Pattinson i huvudrollerna. Den viktigaste detaljen ligger i namnen: de som nämns är inte skådespelarnas namn, utan deras karaktärers, liksom bröllopsdatumet, vilket sammanfaller med filmens premiär. Tanken var inte att permanent lura allmänheten, utan att spela på gränsen mellan verklighet och fiktion för att generera massiv uppmärksamhet.

Ett smart spel med kändisar och webbkultur

Stuntet var desto mer effektivt eftersom det utnyttjade den intensiva mediegranskningen av de två stjärnornas privatliv, båda redan involverade i andra förhållanden. Genom att utnyttja vår reflex att tro på "officiella" tillkännagivanden och vår tendens att dela utan att verifiera, förvandlade denna reklamkampanj en enkel tryckt sida till en global meme. Följande dag avslöjade teasern den sanna naturen av denna "förening", fullbordade cykeln och bekräftade att det var en perfekt orkestrerad filmlansering.

Kort sagt, genom att medvetet sudda ut gränserna mellan seriös information och fiktion har A24 skapat en reklamkampanj som är lika djärv som effektiv. Denna falska bröllopsannons fungerar som en påminnelse om hur en väl vald bild i sociala mediers tidsålder kan utlösa ett globalt fenomen på bara några timmar. Mer än ett enkelt PR-trick ifrågasätter kampanjen vår relation med kändisar och faktakontroll, samtidigt som den bevisar att smart berättande kan räcka för att placera en film i centrum för allas samtal redan innan den släpps.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
