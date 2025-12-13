Catherine Zeta-Jones får oväntat stöd efter att ha kritiserats för att "se för gammal ut".

Catherine Zeta-Jones, en filmikon, utsattes nyligen för kvinnofientlig kritik för sitt utseende, men hon blev snabbt överväldigad av ett massivt stöd från kvinnor. Den brittiska skådespelerskan och sångerskan deltog i ett Netflix-evenemang för serien "Wednesday", där åldersskamrande kommentarer bröt ut på sociala medier.

Orättvis kritik på röda mattan

Vid ett Netflix-evenemang i Los Angeles nyligen diskuterade Catherine Zeta-Jones sin roll som Morticia Addams i säsong 2 av "Wednesday". En TikTok-video från intervjun kapades av sårande kommentarer om hennes ålder och utseende. Troll bedömde henne som "för gammal" och ignorerade helt hennes talang och prestation.

En våg av kvinnlig solidaritet

Inför denna våg av hat mobiliserade sig många kvinnor online. Kommentarerna som följde var särskilt varma: "Det här måste få ett slut, kvinnor har inget utgångsdatum", "Hon är underbar, jag älskar hennes naturliga utseende", eller till och med "Det är på grund av galna människor som den här som kvinnor är rädda för att bli gamla, trots att hon är fantastisk." Detta utbrott visar på en kollektiv frustration över vardaglig sexism på sociala medier.

Könsrelaterat tryck placerar kvinnor fortfarande i den offentliga sfären

Denna senaste händelse tjänar som en skarp påminnelse om den oproportionerliga press kvinnor möter i offentliga utrymmen att anpassa sig till. Medan män ofta åldras med värdighet, bedöms, granskas och förringas kvinnor rutinmässigt för de naturliga tecknen på åldrande. Catherine Zeta-Jones är bara ett exempel bland många: bakom varje kritik av rynkor eller grått hår finns en hel kultur av påtvingad ungdomlighet som kvarstår och vidmakthåller djupt ingrodda sexistiska normer.

Kort sagt, Catherine Zeta-Jones-fallet illustrerar ett ihållande gissel: åldersskamningen av kända kvinnor. Det massiva stöd hon fick bevisar dock att attityder förändras och förvandlar en attack till en symbolisk seger för kvinnlig egenmakt. När kommer dessa bakåtsträvande domar att ta slut?