Vem är Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike från Tahiti?

Hinaupoko Devèze skriver ett nytt kapitel i Miss Frankrikes historia och representerar stolt Tahiti, den största ön i Franska Polynesien. Vid 23 års ålder fängslar hon med en blandning av beslutsamhet och ett starkt engagemang för mental hälsa.

En Fröken Frankrike från Papeete

Hinaupoko Devèze föddes i Papeete i början av 2000-talet och växte upp mellan Franska Polynesien, Nya Kaledonien och södra Frankrike innan hon återvände till Tahiti som vuxen. Hon valdes först till Miss Tahiti 2025 och vann sedan Miss Frankrike 2026-kronan i början av december 2025, och blev därmed den 96:e Miss Frankrike och den sjätte Miss Tahiti att vinna denna titel.

En karriär präglad av kulturell blandning och studier

Hinaupoko Devèze, som föddes av en far från det franska fastlandet och en mor från Marquesasöarna, hävdar en stark koppling till polynesisk kultur, särskilt marquesansk kultur, genom dans och språk. Efter att ha påbörjat juridikstudier bytte hon till psykologi och tog en examen inom området, samtidigt som hon arbetade inom turism, som administrativ assistent och som modell.

Psykisk hälsa som orsak till hjärtfel

Hinaupoko Devèze upplevde utbrändhet under sina juridikstudier, en prövning som djupt påverkade hennes aktivism. Efter att ha blivit Miss Frankrike valde hon naturligtvis att göra psykisk hälsa till sin främsta fråga, övertygad om att det är en universell fråga som drabbar alla åldrar och bakgrunder. Hon hoppas kunna använda sin plattform "för att uppmuntra människor att säga ifrån, få stöd och bli respekterade för dem som lider psykiskt".

En ambassadör för värderingar och mångfald

Under valet betonade Hinaupoko Devèze sitt engagemang för värderingarna "frihet, jämlikhet, broderskap", till vilket hon lade till den grundläggande begreppet respekt. Genom sitt blandade arv, sin familjehistoria och sitt liv i flera franska territorier symboliserar Hinaupoko Devèze ett pluralistiskt Frankrike, både isolerat och kontinentalt, stolt över sina rötter och öppet mot världen.

Kort sagt, Hinaupoko Devèze är inte bara en Miss Frankrike med obestridlig charm och elegans: hon förkroppsligar också ett budskap om mångfald, motståndskraft och socialt engagemang. Från Tahiti till det franska fastlandet återspeglar hennes resa den kulturella blandningen och rikedomen i vårt land, samtidigt som hon lyfter fram universella frågor som psykisk hälsa.