Serena Williams medger att hon länge kämpat med att acceptera sin kropp inom elitidrott.

Serena Williams ser tillbaka på sina första 15 år som professionell tennisspelare och delar öppet med sig av de utmaningar hon mötte inom sporten. Mellan att känna sig självmedveten och möta ständig kritik var den amerikanska legenden tvungen att lära sig att acceptera sig själv i en hårt reglerad värld.

En kraftfull kropp, men dåligt accepterad till en början

Ända sedan sin professionella debut vid bara 17 års ålder utmärkte sig Serena Williams inte bara genom sin talang utan också genom sin ovanliga fysik på turneringen. Hon stack ut från de smala, minimalistiska normer som dominerade damtennis. "Jag hade tydliga kurvor, medan alla andra idrottare var smala, platta och vackra, var och en på sitt sätt", förklarar hon. Dessa fysiska skillnader hade en betydande psykologisk inverkan på den unga spelaren.

Under årens lopp har Serena varit tvungen att navigera mellan beundran och dömande, mellan atletisk prestation och estetiskt tryck. Hennes kropp, kraftfull och effektiv på planen, motsvarade inte medias och allmänhetens implicita förväntningar. Ändå lät denna kropp henne nå stora höjder: styrka, uthållighet, explosivitet – egenskaper som inte kan mätas med en midja.

Sexualisering och ständigt dömande

Att vara en svart kvinna med en så kallad imponerande fysik i en värld dominerad av västerländska normer utsatte Serena för en dubbel börda. Hon berättar om att hon upplevde ständig sexualisering och rasistiska och sexistiska kommentarer som reducerade hennes identitet till hennes utseende. "Det har en psykologisk inverkan. Absolut. Jag såg inte ut som de andra tjejerna", förklarar hon. Dessa ofta illvilliga kommentarer gav upphov till självtvivel och en känsla av isolering.

Trots allt slutade Serena aldrig prestera. Varje seger och varje titel bevisade att skicklighet och envishet aldrig är kopplade till kroppslig konformitet. Hennes resa visar att elitidrott kan – och bör – hylla alla kroppstyper.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Serena Williams (@serenawilliams)

Utvecklingen mot acceptans

Med tiden lärde sig Serena att älska och acceptera sin kropp. Idag säger hon lugnt : ”Jag lyssnar inte på kritik. Alla har rätt till sin åsikt. Om du inte gillar mig behöver du inte.” Hon förvandlar därmed sin fysik till en symbol för styrka och autonomi, samtidigt som hon förespråkar självkärlek och respekt för kroppslig mångfald.

Nyligen mötte hon dock en våg av kritik efter att ha blivit ambassadör för ett viktminskningsmedel. Hon förklarade: ”Jag kunde inte nå den vikt jag behövde vara, och tro mig, jag tar inga genvägar. Min kropp svarade inte. Jag insåg att det inte handlade om viljestyrka. Det var biologiskt.” Detta uttalande tjänar som en påminnelse om att alla är fria att göra sina egna val. Det är absolut onödigt att anpassa sig till normer för att vara ”acceptabel”: din kropp är redan bra precis som den är.

I slutändan förkroppsligar Serena Williams en värdefull läxa: kroppen, oavsett om den är lång, muskulös, anses kurvig eller smalare, är först och främst ett verktyg och en återspegling av din unikhet. Atletisk framgång, självförtroende och skönhet är aldrig beroende av en universell standard.