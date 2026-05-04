"Det här är inte en outfit för kylan": en modell på en arktisk expedition väcker debatt

Fyra flickor från Louisiana (USA), Arktis och en expedition som "nästan gick fel" – så sammanfattade den amerikanska modellen och tv-personligheten Brooks Nader sitt äventyr på Instagram. Bakom den "lekfulla" bildtexten fanns ett verkligt vetenskapligt uppdrag och en omedelbar debatt om vad hon hade på sig.

En seriös vetenskaplig expedition

Brooks Nader och hennes tre systrar – Mary Holland, Grace Ann och Sarah Jane – reste till Svalbard i Norge för att delta i den allra första studien som undersöker hur extrema polarmiljöer påverkar kvinnors hälsa. Experimentet, som genomfördes i samarbete med Space Prize Foundation, NYU Langone Health och University of Arizona, utformades för att replikera de förhållanden som astronauter möter i rymden: extrema temperaturer, isolering och störda ljus-mörkercykler. Programmet inkluderade snöskoteråkning, längdskidåkning genom glaciärdalar och insamling av biologiska data i realtid.

Vad forskarna ville mäta

De insamlade uppgifterna gällde effekterna av extrema miljöförhållanden på kvinnlig hormonbalans, menstruationscykler, sömnmönster och övergripande fysiologisk anpassning. Bärbara sömnövervaknings- och biologiska provtagningsenheter användes under hela resan, följt av bedömningar efter resan för att analysera återhämtning och fysiologisk omkalibrering. Resultaten kommer att skickas in till en vetenskaplig tidskrift med expertgranskning och presenteras vid internationella konferenser, inklusive SLEEP-mötet i juni 2026.

Debatten om klädseln

Utöver själva den vetenskapliga expeditionen var det Brooks Naders outfit som verkligen fångade uppmärksamheten i hennes Instagram-inlägg. Medan hennes lättsamma och udda bildtext ("4 tjejer från södra Louisiana åker till Arktis och kommer nästan inte tillbaka... Allt för VETENSKAPEN, tjejer") bidrog till att skapa uppmärksamhet kring ABC Nightline-rapporten, var det främst klädvalen som syntes på några av bilderna som väckte mest reaktioner.

Mellan kritik av deras olämplighet för det arktiska klimatet och försvar av ett mer tillgängligt och modernt förhållningssätt till vetenskap, skiftade debatten snabbt från projektets innehåll till dess utseende. Det är fortfarande viktigt att komma ihåg att det inte finns någon plats att kommentera eller döma en kvinnas kropp eller utseende – eller någon annans, för den delen. Alla är fria att klä sig som de vill, och att vara en offentlig person rättfärdigar inte på något sätt kritik eller dömande av bilder som delas på sociala medier.

En fråga som sträcker sig långt bortom expeditionen.

I ett uttalande uttryckte systrarna Nader sin vision för projektet: "Detta är både ett vetenskapligt bidrag och ett kulturellt uttalande. Vi ser detta som en möjlighet att fortsätta samtalet vi har kring kvinnors hälsa mot en ny gräns – vad våra kroppar är kapabla till när de pressas till det yttersta. Vi hoppas att vårt deltagande kommer att inspirera andra kvinnor att delta i framtida forskning."

Studien utformades för att "fylla en kritisk lucka inom medicinsk forskning och rymdforskning, med implikationer för kvinnors hälsa på jorden och för möjligheten till mänsklig reproduktion och långvariga rymdresor." Med andra ord är det inte en liten fråga att förstå hur den kvinnliga kroppen reagerar på extrema förhållanden. Det är grundläggande för rymdutforskningens framtid – och systrarna Nader, med sina öppna jackor och leenden, har blivit dess "mest oväntade" ambassadörer.

I slutändan, oavsett deras lätta klädsel i Arktis, tog Brooks Nader och hans tre systrar, Mary Holland, Grace Ann och Sarah Jane, med sig vetenskapliga data från Svalbard som få skulle ha tänkt sig att samla in. Debatten om deras klädsel har åtminstone haft en fördel: den har riktat strålkastarljuset mot forskning som desperat behövde den.