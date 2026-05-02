Modellen Kaia Gerber återupplivar läderkavajen med en oväntad detalj

Vi trodde att läderkavajen hade blivit uppslukad på alla möjliga sätt. Ändå gav den amerikanska modellen och skådespelerskan Kaia Gerber den nyligen ett helt nytt liv genom att para ihop den med en enkel svart spetsbralette. En kombination som snabbt väckte uppmärksamhet.

Bilder tagna av hennes frisör

Kaia Gerbers hårstylist, Kiley Fitzgerald, publicerade bilderna på Instagram med den enkla bildtexten "Kaia 🖤" . Bilderna, tagna utanför ett officiellt reklamsammanhang, i en avslappnad atmosfär på inspelningsplatsen, ger dem en omedelbar autenticitet. Bilderna visar den amerikanska modellen och skådespelerskan i en monokromatisk svart look byggd kring en lager på lager läderkavaj och spets.

En läderkavaj och spets: en oväntad duo

Kaia Gerber bar en kort läderkavaj med vågiga slag, över en diskret svart spetsbralette, som hon matchade med matchande vida jeans. Den helt monokromatiska ensemblen lekte på en balans mellan det edgy och det romantiska – lädret gav struktur och styrka, spetsen tillförde lätthet. Ett litet hjärtformat guldhänge fulländade diskret looken.

Kiley Fitzgerald stylade Kaia Gerbers hår i en voluminös blowout med en sidoskillnad, medan makeupartisten Shelby Smith skapade en strålande hy, ljus ögonskugga, mascara, rouge och malvafärgade läppar. Snygghetslooken konkurrerade aldrig med outfiten, vilket gjorde att kontrasten mellan läder och spets fick stå i centrum.

En titt på sidlinjen av marknadsföringen av "Moder Maria"

Dessa foton publicerades medan Kaia Gerber aktivt förberedde sig för lanseringen av sin film "Mother Mary", en psykologisk thriller där hon spelar tillsammans med den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway, den brittiska skådespelerskan Michaela Coel och den amerikanska skådespelerskan Hunter Schafer. Detta sammanhang ger utseendet en "extra" dimension: mellan två seriösa projekt, en spontan fotografering tagen av en nära samarbetspartner.

Kort sagt, Kaia Gerber behövde inte en röd matta för att skapa en av sina mest omtalade looks den här månaden. Läderkavajen får nytt liv här: den strukturerar inte bara en silhuett, utan skapar också en dialog med vad den bär ovanpå. Och den dialogen är onekligen lyckad.