Vid 68 års ålder poserar skådespelerskan Sharon Stone utan smink vid poolen.

@sharonstone / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Sharon Stone försökte inte nödvändigtvis skicka ett meddelande. Hon delade helt enkelt ett foto på sig själv, vid poolen, utan smink, badande i solljus – men hennes 4,3 miljoner följare reagerade snabbt.

Inga filter, ingen retuschering

Den 1 maj 2026 publicerade Sharon Stone ett naturfoto på Instagram, taget vid sin pool i solskenet. Bildtexten, lika enkel som utseendet: "Sommaren är nästan här! Trevlig fredag mina kära." Hon bar en tvådelad baddräkt med abstrakta geometriska mönster i nyanser av grönt, lila, svart och vinrött, håret uppsatt i en hästsvans och ögonen delvis dolda av lövkvistar som hon höll i sin högra hand.

Detta oredigerade foto visar skådespelerskan au naturel, badande i solljus vid sin pool – ett troligt medvetet val i en digital värld där filter och retuschering har blivit normen. Ett rött tofshalsband fulländade looken, utan andra accessoarer.

Enhälligt beröm från fansen

Kommentarer från fans strömmade in, fyllda med beröm: "Du är bäst", "Otrolig", "Tack för att du visar upp dig själv så här." En reaktion som säger mycket om vilken inverkan en autentisk bild kan ha i en era där "digital perfektion" har blivit standard – och där det har blivit en nästan "radikal" handling att se den kringgås.

En relation med kroppen som utvecklats under årens lopp

I februari 2026 hade Sharon Stone redan talat offentligt om sin relation till åldrande: "Varför är vi fortfarande rädda för att åldras och fullt ut omfamna vår identitet år 2026? Vi är så mycket mer än vårt utseende ... vi är konstnärer, mödrar, systrar, fruar, sjuksköterskor, lärare ... och listan kan göras lång."

Dans une interview accordée au Times en mars 2025, elle avait aussi évoqué avec humour et tendresse l'évolution de son corps : "Je plaisante en disant que mes bras ont maintenant des plis. Mais je pense 'Mes bras étaient beaux et maintenant ils sont forts et comme des ailes d'anges. Alors quoi s'ils ont des plis ? C'est peut-être ce qui les rend merveilleux maintenant'" . Une philosophie qui transparaît dans chaque publication - et qui explique pourquoi ses photos font autant parler qu'elles inspirent.

Sammanfattningsvis fortsätter Sharon Stone att bevisa att frihet från yttre granskning kanske är den sällsyntaste lyxen som finns.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
