Hailey Bieber valde en minimalistisk vintage-orange outfit

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber har en "subtil talang" för att sätta trender utan att verka. Den 1 maj 2026 delade hon helt enkelt några selfies på Instagram, klädd i en orange vintageoutfit toppad med en röd väst, för att skapa en riktig surr bland sina följare.

En orange tvådelad kostym med halterneck och boyshorts

Hailey Bieber skrev under sin selfie-karusell i spegeln den 1 maj 2026 med texten "Äpplen till apelsiner" – en direkt referens till kontrasten mellan hennes orange bikini och röda linne. Hon bar en orange halterneck-bikini med pojkshorts – en retro-modell som påminde om 70-talets strandkläder, en blandning av minimalism och nostalgi. Över detta bar hon ett kort rött linne, knäppte upp framsidan och lämnade det öppet för att avslöja den orangea ensemblen under.

Det är just denna orange-röda kombination som har fångat uppmärksamheten: två varma, mättade toner, som här sammanförs med avväpnande lätthet. Ett val som bevisar att Hailey Bieber fortsätter att utforska färgkombinationer där många andra stannar.

En minimalistisk skönhetslook för att inte överväldiga något

För att fullända looken hade Hailey Bieber sitt bruna hår uppsatt med en mittskillnad och naturliga lager, medan hennes makeup bestod av taupe eyeliner, inslag av rosa rouge och rosiga läppar. Inget som kunde konkurrera med outfiten – ett sätt att låta färgen göra allt jobb.

En vintage-estetik som är här för att stanna.

Den här looken passar perfekt in i en konsekvent stilistisk riktning som Hailey Bieber har utforskat i flera säsonger: retroinspirerade plagg, varma och mättade färger och en minimalism som inte utesluter djärvhet. Oavsett om det är hennes framträdande på Coachella 2026 i mikro-löparshorts med stövlar, eller denna karusell i orange och rött, bygger hon en avslappnad, precis och aldrig konventionell estetik.

En orange tvådelad kjol, en röd linne och en tvåordstext – Hailey Bieber behövde inget mer för att skapa ett modeögonblick. Färgkombinationen "äpplen till apelsiner" är redan en som hennes följare kommer att skynda sig att prova i sommar.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
"Det här är inte en outfit för kylan": en modell på en arktisk expedition väcker debatt
"En ängel": Bella Hadids semesterbilder fängslar internetanvändare

