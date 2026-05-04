Shakira förvandlar Copacabana-stranden till en gigantisk scen

Den 2 maj 2026 blev Copacabana-stranden i Rio de Janeiro världens största konsertlokal. Den colombianska sångerskan och låtskrivaren Shakira lockade 2 miljoner människor till en gratisshow som kommer att gå till livemusikhistoriens annaler.

En svärm av drönare för att öppna natten

Innan en enda ton ens hade spelats, bildade en drönarshow ovanför publiken silhuetten av en varg – en direkt referens till hennes låt "She Wolf" – medan Shakira hälsade publiken på portugisiska och förklarade sin kärlek till Brasilien. Strax efter klockan 23 intog hon scenen klädd i de brasilianska nationalfärgerna och utbrast: "Brasilien, jag älskar dig! Det är magiskt att tänka sig att här är vi, miljontals själar tillsammans, redo att sjunga, dansa och bli rörda."

Nästan 30 låtar på tre timmar

Shakira inledde med "La Fuerte", ledande singeln från hennes album "Las Mujeres Ya No Lloran" från 2024, innan hon drog igång med en samling på nästan 30 låtar, avbrutna av videointerludium och tio kostymbyten. Låtlistan inkluderade "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" och "Whenever, Wherever" – en resa genom mer än tjugo år av hennes karriär som höll publiken energisk från början till slut.

Överraska brasilianska gäster

Kvällen bjöd på framstående gäster: den brasilianska sångerskan och låtskrivaren Anitta för en funkduett, och de brasilianska musiklegenderna Caetano Veloso och Maria Bethânia, vars närvaro på scenen väckte en kollektiv känsla i publiken. Dessa framträdanden vittnade om den djupa kopplingen mellan Shakira och Brasilien, ett land hon har besökt sedan hon var 18.

"Jag var 18 år gammal och jag drömde om att sjunga för dig."

Under konserten tog Shakira sig tid att tala direkt till publiken och mindes sin första gång i Brasilien: "Jag kom hit när jag var 18 och drömde om att sjunga för er. Och titta nu på det här. Livet är magiskt." Hon framförde också ett budskap om motståndskraft till kvinnorna i publiken: "Varje gång en kvinna faller, reser hon sig lite klokare än tidigare" – ett uttalande som utlöste en våg av känslor bland de 2 miljoner åskådarna.

Ett rekord i linje med traditionen

Konserten är en del av festivalen Todo Mundo no Rio, ett initiativ från staden Rio som erbjuder gratis internationella konserter på Copacabana-stranden. Madonna lanserade traditionen 2024 inför 1,6 miljoner människor, och Lady Gaga följde 2025 med 2,1 miljoner åskådare. Rios borgmästare, Eduardo Cavaliere, tillkännagav officiellt rekordet på X (tidigare Twitter): "Varghonan har skrivit historia i Rio."

En turné som redan finns i rekordböckerna

Med över 90 miljoner sålda skivor, fyra Grammy Awards och femton Latin Grammy Awards åtnjuter Shakira en oöverträffad popularitet i Brasilien, där hon har uppträtt i årtionden. Hennes turné "Las Mujeres Ya No Lloran" hade redan gett ett Guinness världsrekord för den mest inkomstbringande turnén någonsin av en latinamerikansk artist. Copacabana-konserten avslutade en rad historiska datum – efter en gratisshow inför 400 000 personer på Mexico Citys Zócalo tidigare i år.

Två miljoner människor, en svärm av drönare, tre timmar musik och ett kärleksbudskap till Brasilien – Shakira förvandlade Copacabana till mycket mer än bara en strand. En gigantisk scen, ett kollektivt ögonblick och en kväll som de som bevittnade den kommer att minnas länge.