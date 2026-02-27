César-galan 2026: Isabelle Adjani uppmanar män att "stå upp för kvinnor"

Den 26 februari 2026, på Olympia, skapade Isabelle Adjani ett av de mest minnesvärda ögonblicken från den51:a César-utdelningen genom att bjuda in alla närvarande män att stå upp för kvinnliga våldsoffer runt om i världen. Denna symboliska gest, följt av en kollektiv stående ovation, elektrifierade publiken och resonerade långt bortom filmvärlden.

Ett kraftfullt installationstal om film

Isabelle Adjani, en levande filmlegend med fem César-priser – ett absolut rekord i ceremonins historia – hyllade först skådespelaryrket innan hon delade ut priset för bästa skådespelare till Laurent Laffite. ”Jag har alltid varit försiktig med uttrycket ’bäst’. Bäst av vad? Det finns filmer som formar dig, äger dig och sedan berövar dig din ägo. Världen är skrämmande, mer än någonsin idag. Filmen måste fortsätta att filma den utan försköning”, förklarade hon känslosamt.

Högtidlig vädjan till universellt brödraskap

I en högtidlig gest vände sig Isabelle Adjani sedan till männen i rummet: ”Jag ber alla män i rummet att ställa sig upp och göra lite ljud så att kvinnor, absolut alla kvinnor som är offer för våld, absolut alla former av våld, vet att ni står på deras sida. Och att er solidaritet inte slutar vid vårt lands gränser. Ni står också upp för iranska kvinnor, för afghanska kvinnor, för att försvara våra rättigheter och rättigheterna för alla kvinnor som är offer för en värld i krig. Tack för dem.”

Reaktionen kom omedelbar: hela rummet reste sig i ett gillande mummel, vilket skapade en sällsynt våg av energi inför Isabelle Adjanis ögon, synbart rörd av denna solidaritet.

Isabelle Adjani, en mångårig aktivist

Detta tal är en del av Isabelle Adjanis fortsatta engagemang för kvinnors rättigheter. Som pionjär i kampen mot trakasserier inom fransk film sedan 2010-talet och en aktiv anhängare av #MeToo-rörelsen hade hon redan gjort ett starkt intryck vid Césargalan 2020 genom att uttala sig om våld.

Skådespelerskan från "Possession", "Camille Claudel" och "Queen Margot" bekräftar därmed sin status som engagerad konstnär och förvandlar ceremonin till en universell plattform för globalt systerskap. Denna gest kommer att förbli en av höjdpunkterna på César-galan 2026: när fransk film bokstavligen stod upp för kvinnor runt om i världen.