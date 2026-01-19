"Jag är inte en blond bimbo": den här ikonen från 2000-talet gör upp sina konton

Paris Hilton, som länge varit reducerad till en karikatyr av en "ytlig ung kvinna", tar nu tillbaka kontrollen över sin image. I dokumentären "Infinite Icon: A Visual Memoir" tillägnad henne avslöjar den tidigare reality-TV-ikonen den mörka sidan av en era präglad av utbredd sexism och visar hur denna offentliga image formades utan hennes samtycke, ofta på bekostnad av hennes integritet.

En överlevnadsstrategi inför en våldsam industri

I den här dokumentären, som är tillgänglig från och med den 30 januari 2026, blickar Paris Hilton tillbaka på 2000-talet, en period då hon drevs fram till global kändisstatus tack vare "The Simple Life". I serien porträtterade hon en arvtagerska som är bortkopplad från verkligheten och oförmögen att skilja mellan en stormarknad och en järnaffär. Idag hävdar hon att denna persona var en strategisk konstruktion, en prestation utformad för att överensstämma med tidens rådande förväntningar: "Jag är inte en dum tjej. Jag är bara riktigt bra på att låtsas vara det."

Denna hållning, långt ifrån att vara bara ett spel, gjorde det också möjligt för henne att hålla sitt lidande i schack samtidigt som hon utnyttjade tidens mediekoder. Som hon förklarar i dokumentären "Infinite Icon: A Visual Memoir" och i flera intervjuer, var denna roll som en sorglös ung kvinna en skyddsmekanism, ett sätt att överleva i en bransch djupt präglad av könsstereotyper.

Med tiden kom dock denna mask till ett högt pris. I den tidens media togs unga kvinnor sällan på allvar. Paris Hilton, liksom Britney Spears eller Lindsay Lohan, var ständigt måltavla för hån, rykten, förödmjukande redigerade bilder och nedvärderande kommentarer, ofta förstärkta av en tabloidpress som var hungrig efter sensationslystnad och överdrifter.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paris Hilton (@parishilton)

En intim sak exponerad för hela världen

Dokumentären "Infinite Icon: A Visual Memoir" återupplever också en avgörande episod i hennes liv: den offentliga publiceringen av en personlig video utan hennes samtycke. Dessa bilder, som offentliggjordes i början av 2000-talet av en tidigare partner, behandlades i media som en skandal hon påstås ha provocerat fram – snarare än som en allvarlig kränkning av hennes integritet. Vid den tiden var det få röster som fördömde denna kränkning. Ännu värre var att vissa tabloidpressar skrattade bort det, medan andra antydde att hon hade dragit nytta av det.

Paris Hilton beskriver nu händelsen som "ett stort trauma, en form av svek och symboliskt våld". Det utgör ett förtroendebrott och en handling av egendomsfördriv, vilket i många länder nu erkänns som ett allvarligt brott. Med hennes ord representerar denna händelse "en attack mot hennes värdighet och integritet".

En kritik av media på 2000-talet

Denna dokumentär, "Infinite Icon: A Visual Memoir", är också en del av en bredare analys av 2000-talets mediekultur, som Paris Hilton nu beskriver som "giftig". Det var en tid då unga, berömda kvinnor systematiskt förföljdes, hånades och ofta reducerades till sitt utseende eller beteende.

Tidningsomslag avbildade dem i tårar, när de steg ur bilar eller bar kläder som ansågs vara "för korta". Bilder beskars ofta för att överdriva en påhittad "skandal", och hela tv-program ägnades åt att bedöma deras beteende, deras vikt eller deras relationer. Intimitet blev ett spektakel och förnedring en lönsam handelsvara. Idag hävdar Paris Hilton att denna period markerade en hel generation, och att det är dags att förstå dess mekanismer för att kunna montera ner dem.

Från offentlig person till engagerad kvinna

Paris Hilton är inte längre bara en mediepersonlighet; hon har blivit entreprenör, memoarförfattare och talesperson för överlevande av övergrepp på ungdomsrehabiliteringscenter, vilket hon har fördömt i flera år. Hon använder nu sin berömmelse för att tala ut om den misshandel hon upplevde, ofta i tystnad, under tonåren.

Hennes dokumentär "Infinite Icon: A Visual Memoir" spårar denna övergång: den hos en kvinna som lärde sig att undergräva stereotyper, att förvandla sin image till en sköld och att återta sin egen berättelse. Hon gör det tydligt: hon förnekar inte sitt utseende, sin smak för mode eller sitt förflutna inom popkulturen. Hon vägrar dock att låta detta användas som en förevändning för att förneka sin intelligens, sin smärta och sina kamper.

Omprövning av representationer av kvinnor

Dokumentären "Infinite Icon: A Visual Memoir" är en del av en bredare rörelse för att rehabilitera 2000-talets kvinnliga figurer, alltför ofta karikatyriserade eller reducerade till sitt utseende. Från Britney Spears till Pamela Anderson, och inklusive Lindsay Lohan, börjar en generation kvinnor skriva om den historia som har berättats för dem.

Paris Hiltons historia fungerar som en påminnelse om att en offentlig bild inte alltid återspeglar en privat verklighet, och att massmediernas bedömningar kan maskera djupt rotade övergrepp. Hennes "hämnd", om hämnd verkligen är vad den är, handlar inte om att sudda ut det förflutna, utan om att ta tillbaka kontrollen över det.