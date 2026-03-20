Vid 56 års ålder har Jennifer Lopez en slående look i Las Vegas.

Den amerikanska sångerskan, skådespelerskan, producenten och affärskvinnan Jennifer Lopez gör ett slående framträdande i Las Vegas efter sin show, poserande i en soffa med en mikrofon i handen i en asymmetrisk klänning med långa ärmar och draperade detaljer.

En miniklänning med en andra hud-effekt

Jennifer Lopez bar en eldig look efter konserten: en naken miniklänning med böljande långa ärmar, subtil drapering och en tygpanel som strömmade från höften. Långt ifrån en enkel, diskret beige, maximerar detta plagg "hud"-effekten och framhäver hennes kurvor utan onödiga utsmyckningar. Publicerat på Instagram med bildtexten "När showen slutar men musiken fortsätter... #SaveMeTonight", fångar denna ögonblicksbild energin hos en outtröttlig J.Lo.

Minimalistiska accessoarer

På hennes fötter avslöjar pumps med peeptoe en glimt av hud, medan små silverörhängen ger en subtil touch. Hennes hår faller i mjuka lockar och ramar in livfull makeup: ljusrosa ögonskugga och djupt merlotfärgade läppar, för en popkontrast som ger energi åt hela looken.

Den här looken är en del av hennes residens "The JLo Show Live" på Colosseum på Caesars Palace, som återlanserades i mars 2026 efter succén i slutet av 2025. Jennifer Lopez bevisar att hon definitivt bemästrar konsten att blanda trendighet och elegans, även efter den sista ridån på en explosiv konsert.