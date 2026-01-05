Paret Maduro: Cilia Flores, första damen i hjärtat av den venezuelanska makten?

Cilia Flores, hustru till Nicolás Maduro, var Venezuelas första dam från 2013 till dess att de gemensamt tillfångatogs av USA i början av januari 2026. Långt ifrån en rent ceremoniell roll utövade denna advokat och politiker ett stort inflytande på landets institutioner och innehade nyckelpositioner inom nationalförsamlingen och den chavistiska apparaten.

En uppgång till toppen av chavismen

Cilia Flores blev framträdande på 1990-talet genom att försvara Hugo Chávez efter hans misslyckade kupp 1992, vilket bidrog till hans frigivning 1994. Hon valdes in i kongressen år 2000 och blev nationalförsamlingens första kvinnliga president, där hon tjänstgjorde från 2006 till 2011, och efterträdde sin blivande make, Nicolás Maduro. Hon utsågs till justitieminister från 2012 till 2013 och befäste sitt grepp om rättsväsendet genom att placera nära medarbetare och lojalister i strategiska positioner, enligt vittnesmål från tidigare åklagare.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Cilia Flores (@florescilia)

Första damen och allestädes närvarande figur

Efter att ha blivit första dam efter Nicolás Maduros omtvistade seger 2013 är Cilia Flores roll långt ifrån symbolisk. Hon omvaldes till nationalförsamlingen 2015 för sin hemstat Cojedes och blev senare medlem av presidentkommissionen i den konstituerande församlingen 2017, och försvarar den "bolivarianska revolutionens" framgångar. Hon kritiseras för att politisera rättsväsendet – inga domar mot staten ska ha avkunnats under hennes inflytande på över tjugo år – och beskrivs som en "grundläggande figur" i den venezuelanska makten.

Tillfångatagande med Maduro: symbol för ett fall

Den 3 januari 2026, under amerikanska flyganfall i Venezuela, tillkännagav president Donald Trump att Nicolás Maduro och Cilia Flores hade tillfångatagits, vilka förts till New York för att ställas inför rätta. Vicepresident Delcy Rodríguez bekräftade deras försvinnande och krävde "livsbevis". Detta par, som höll makten i över ett decennium, förkroppsligade en blandning av privatliv och politisk dominans i det bolivarianska Venezuela.

En resa präglad av kontroverser

Cilia Flores, som anklagas för nepotism för att ha gynnat anställningen av sexton släktingar i nationalförsamlingen, invänder enligt Reuters med att de uppnått dessa positioner genom sina meriter. Hon har sanktionerats av Kanada, Panama och USA för sin roll i den venezuelanska krisen, samt för sitt påstådda stöd till sin mans auktoritära regim, och är förbjuden att resa in i Colombia.

Cilia Flores, gift med Nicolás Maduro sedan juli 2013 efter ett förhållande som började på 1990-talet, har satt sin prägel på Venezuelas historia som en av de mest inflytelserika kvinnorna i den fjärde socialistiska republiken. Hennes tillfångatagande tillsammans med sin make innebär slutet på en era då paret symboliserade både chavismens enhet och dess auktoritära överdrifter. Det återstår att se om hennes rättsliga förfarande i USA kommer att bekräfta de anklagelser som riktats mot henne i åratal.