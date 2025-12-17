Vid 62 års ålder hånar denna skådespelerska kritiken med sin självsäkra blick.

Den franska skådespelerskan Philippine Leroy-Beaulieu vägrar att anpassa sig, och hon bevisade det nyligen återigen med en djärv blick som vissa internetanvändare ansåg vara "för provokativ". Istället för att skrämmas av kritiken förvandlade hon den till ett feministiskt manifest till förmån för frihet för kvinnor i alla åldrar.

Ett utseende som bryter mot normerna

Inbjuden till ett glamoröst evenemang – premiären av den femte säsongen av Emily in Paris på Grand Rex i Paris – väckte filippinska Leroy-Beaulieu återigen uppmärksamhet med sin glamorösa outfit. En glamourös klänning och bara ben: skådespelerskan valde en look som hyllar hennes kropp, långt ifrån den "blygsamma" image som vissa försöker påtvinga kvinnor över 50. På röda mattan verkade stjärnan från Emily in Paris leende, självsäker och perfekt i samklang med denna glamorösa look som kullkastar åldersstereotyper.

På sociala medier och i vissa kommentarer var reaktionerna snabba. Från "för gammal för att klä sig så där" till "vulgär" eller "oanständig i hennes ålder" avslöjade kommentarerna en sorgligt "vanlig" sexism: den sorten som tolererar glamour hos 20-åriga kvinnor men fördömer den så fort rynkor och grått hår dyker upp. På bara några timmar blev Philippine Leroy-Beaulieus outfit mindre ett modeämne och mer en skarp påminnelse om de begränsningar som fortfarande tynger kvinnors kroppar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

"För gammal": kritik hon vänder med stil

Långt ifrån att be om ursäkt eller rättfärdiga sig själv väljer Philippine Leroy-Beaulieu att bemöta denna fientlighet. I intervjuer och på tv påminner hon regelbundet tittarna om att en kvinna inte blir osynlig efter 50, och att hon inte har för avsikt att be om ursäkt för att hon är åtråvärd och attraktiv vid 62.

Inför de mest häftiga kommentarerna föredrar hon ironi och distans framför ilska. Hon betonar att dessa kommentarer främst avslöjar obehaget hos vissa med kvinnor som inte längre uppfyller förväntad foglighet. Genom att vägra censurera sig själv blottar hon motsägelserna hos dem som vill diktera för henne hur hon ska åldras.

En feminist som bryter ner åldersdiskriminering och sexism

I flera år har Philippine Leroy-Beaulieu varit en högljudd och frispråkig feminist, en hållning som påverkar hennes rollval och stil. Hon har talat om hur vissa män kan bli oroliga av hennes oberoende personlighet och sagt att de ofta föredrar "mer fogliga" kvinnor. För henne återspeglas detta motstånd mot kvinnlig autonomi också i kritiken mot hennes utseende: en kvinna som inte längre försöker stärka manliga egon är oroande.

Genom att självsäkert visa upp sin kropp och sin ålder erbjuder hon en annorlunda berättelse om kvinnan i sextioårsåldern. Varken tillbakadragen eller karikerad, utan kraftfull, elegant och glamorös, likt hjältinnorna hon älskar att porträttera. Hennes närvaro på röda mattan blir därmed en förlängning av hennes engagemang: att bevisa att det inte finns någon åldersgräns för att känna sig vacker och fri.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

Massivt offentligt stöd mot "machos"

Även om kvinnofientliga kommentarer är högljudda, representerar de långt ifrån hela reaktionen. Många internetanvändare, fans och tittare berömmer tvärtom Philippine Leroy-Beaulieus karisma och djärvhet. Under inlägg som visar upp hennes utseende flödar beundrande budskap: "Spektakulär", "Ett exempel", "Jag skulle vilja se ut så här vid 62", "Hon stärker så många kvinnor". Detta stöd bekräftar att hennes tillvägagångssätt resonerar långt bortom kontroversen.

Kort sagt erbjuder Philippine Leroy-Beaulieu ett annorlunda perspektiv till alla dem som ständigt får höra att de måste vara diskreta efter en viss ålder. Hennes look, som av vissa anses vara "för mycket", blir därmed ett statement: rätten att existera fullt ut, att förbli glamorös och att ta plats, vid 20, 40, 60 och uppåt.