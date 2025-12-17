Search here...

"Jag kommer inte längre att kyssa kvinnor": George Clooneys intima löfte till sin fru chockerar

Léa Michel
George Clooney avslöjade nyligen att han vänder blad i sina roller som hjärtekrossare. Den amerikanske skådespelaren, regissören, manusförfattaren och filmproducenten, känd för att ha fängslat publiken i filmer som "Ocean's Eleven" och "Intolerable Cruelty", anser att hans ålder och personliga utveckling inte längre lämpar sig för den typen av roller. Det var ett noggrant övervägt beslut, fattat i samförstånd med hans fru, Amal Clooney.

Ett val styrt av ålder och lugn

Skådespelaren bekräftade detta i en intervju med Daily Mail : han ser sig inte längre i roller där han måste dela passionerade kyssar med sina kvinnliga motspelare. "Jag försöker följa Paul Newmans exempel: 'Okej, jag kysser inte tjejer på skärmen längre'", förklarade han. George Clooney, som ofta har förkroppsligat charm och tapperhet på skärmen, erkänner att tiden har tagit ut sin rätt: "När jag fyllde 60 pratade jag med min fru och sa till henne: 'Jag kan fortfarande spela basket med 25-åringar, men om 25 år är jag 85.'" Skådespelaren förnekar inte sin karriär; han anpassar den helt enkelt till en "ny fas i sitt liv".

Ett starkt band med Amal Clooney

George Clooney, som sedan 2014 är gift med den internationella advokaten Amal Alamuddin, har aldrig dolt den positiva inverkan hon har på hans professionella och personliga val. Tillsammans uppfostrar de sina tvillingar, Ella och Alexander. "Vi har pratat mycket om vilka typer av roller jag fortfarande vill spela", anförtror han. Deras förhållande förkroppsligar nu en sällsynt stabilitet i Hollywoodvärlden och prioriterar ett enklare liv, bort från rampljuset.

Livet borta från filminspelningar och glamour

Clooneys har lämnat Los Angeles för att bosätta sig i en fastighet i Frankrike, en fridfull miljö där deras barn kan växa upp utan berömmelsens press. "Jag var rädd att de i Los Angeles alltid skulle jämföras med andra kändisbarn", förklarar skådespelaren. Detta mer diskreta liv låter honom njuta av det som verkligen betyder något: familj, natur och friheten att bara välja de projekt som verkligen inspirerar honom.

Kort sagt, George Clooney verkar ha hittat sin balans långt ifrån "Hollywood playboy"-klichén. Hans beslut att inte längre kyssa sina partners på skärmen symboliserar mindre en begränsning än en naturlig utveckling: den hos en skådespelare som vill förbli trogen sig själv.

