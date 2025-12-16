Kristen Stewart, gift med en kvinna i 8 månader, delar med sig av den värdefulla läxan hon har lärt sig.

Åtta månader efter att ha sagt "Ja" till sin partner, manusförfattaren Dylan Meyer, öppnar Kristen Stewart upp som aldrig förr om sitt liv som nygift. I en intervju med Esquire delar skådespelerskan, som blev känd i "Twilight"-sagan, med sig av den mest värdefulla lärdomen hon har fått från sitt äktenskap: kraften i kollektiv handling, eller som hon uttrycker det: "makt i antal" .

"Det är så underbart att ha en familj."

I april 2025 gifte sig Kristen Stewart och Dylan Meyer i en intim ceremoni i Los Angeles. Sedan dess säger skådespelerskan att hon helt har upptäckt vad det innebär att tillhöra ett team, ett "vi" snarare än ett "jag ". "Det är så trevligt att ha en familj. Dylan kom in i mitt liv, och jag har förstått vikten av att noggrant välja de människor man omger sig med", berättade hon för Esquire .

Kristen beskriver deras förhållande som "ett par baserat på komplementaritet" : hon, spontan och intuitiv; Dylan, med en beslutsam och klarsynt karaktär. "Dylan står inte ut med att vara påhittad. Och jag, även om jag ger intryck av att vara tuff, är jag faktiskt en väldigt snäll person", förklarade skådespelerskan, synbart i frid med denna förening.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Dylan Meyer (@spillzdylz)

Att hitta styrka tillsammans

För Kristen Stewart har detta band stärkt hennes självförtroende och hennes inställning till livet: "Det är stärkande att vara med någon som påminner dig om att ditt liv tillhör dig", säger hon. Denna känsla av stabilitet åtföljs av en daglig ritual: skådespelerskan njuter av att läsa högt för sin fru – och för deras två katter och hund – klassiska litterära verk, från Jane Eyre till East of Eden. Ett ögonblick av intimitet som, enligt henne, "läker själen". Kristen hävdar ändå sitt behov av självständighet: hon avsätter "en timme eller två ensam varje morgon, innan Dylan går upp", för att bevara sin inre frid.

Ett nytt skede i livet

Tillsammans sedan 2019, förlovade sedan 2021 och nu gifta, verkar Kristen Stewart och Dylan Meyer dela en fridfull vision av kärlek: uppriktig, nära och fri från alla konventioner. Skådespelerskan, numera också regissör (hennes första långfilm, "The Chronology of Water", visades i Cannes), funderar till och med på att bilda familj med Dylan – en dröm hon anförtrodde Rolling Stone redan 2024: "Jag vet inte än hur min familj kommer att se ut, men jag vet att jag kommer att få barn", sa hon med övertygelse.

Åtta månader efter sitt bröllop förkroppsligar Kristen Stewart en uppfylld kvinna, djupt förankrad i verkligheten. Långt ifrån bilden av den "rebelliska tonåringen" som gjorde henne berömd, verkar hon nu hämta sin styrka inte från ensamhet, utan från att dela med sig. "Siffrornas kraft", som hon själv uttrycker det, är inte bara en slogan: det är hemligheten bakom hennes balans – den hos en kvinna som har funnit en ny drivkraft i kärlek, enkelhet och tillit.