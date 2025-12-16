Search here...

"Bra jobbat att visa det!": Angelina Jolie visar upp sina mastektomiärr

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie har aldrig varit rädd för att kombinera sårbarhet och aktivism. Tolv år efter att hon avslöjade sin förebyggande dubbelmastektomi för världen, skapar den amerikanska skådespelerskan och aktivisten rubriker igen, och syns på omslaget till det första numret av Time France. I denna bild av blygsamhet och mod visar hon ärren efter operationen. En kraftfull gest som bekräftar hennes roll som en ikonisk figur i kampen mot cancer.

Ett omslag som symboliserar mod och empati

För lanseringen av sin franska utgåva valde tidskriften Time en symbol: en kvinna som förvandlade rädsla till ett budskap om förebyggande. På foton av Nathaniel Goldberg visar Angelina Jolie spåren av sin dubbelmastektomi, utan dramatisk stadieindelning, helt återhållsamt.

I Time Frances tidskrifter anförtror sig skådespelerskan: "Jag delar dessa ärr med många kvinnor jag älskar." Med detta kraftfulla uttalande påminner hon oss om att dessa märken inte är stigman, utan symboler för överlevnad och systerskap. Genom att visa vad så många andra döljer, befriar hon talet, bryter tabun och ger konkret form åt kvinnors mod.

"Angelina-chocken": en folkhälsopåverkan

När Angelina Jolie 2013 meddelade att hon hade genomgått en förebyggande dubbelmastektomi reagerade världen. Som bärare av BRCA1-genen hade hon fattat det radikala beslutet att agera innan sjukdomen utvecklades. Hennes transparenta och väldokumenterade vittnesmål utlöste det som blev känt som "Angelinaeffekten": en betydande ökning av screening för bröst- och äggstockscancer i många länder.

Genom att idag synliggöra effekterna av operationen på sin kropp fortsätter hon sin kamp och förvandlar sina ärr till verktyg för hälsoinformation och förebyggande åtgärder. Mer än en stjärna blir hon en budbärare för solidaritet och rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, och förespråkar att medicin inte ska vara en lyx reserverad för ett fåtal utvalda.

En engagerad skådespelerska, en stark kvinna

Utöver sin Hollywood-image etablerar Angelina Jolie sig återigen som en röst som spelar roll. Hennes humanitära engagemang, hennes uppriktighet och hennes önskan att tala om kvinnors kroppar på andra sätt än genom den fysiska skönhetens lins skiljer henne från mängden i en bransch som ofta är besatt av perfektion. Genom att posera utan konstlade mönster omdefinierar hon modets konturer: modet att acceptera verkligheten, att älska livet trots svårigheter och att dela den styrkan med andra.

Genom att välja att visa sina ärr gör Angelina Jolie mycket mer än att bara ta ett fotografi: hon ger en läxa i mänsklighet. Genom denna gest visar hon att skönhet inte ligger i frånvaron av märken, utan i förmågan att leva och älska med dem. "Bravo för att du visade det!" – för inom varje ärr finns bevis på en vunnen strid och ett liv som går vidare.

