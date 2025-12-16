Kritiserad för sin "för korta" kjol avslöjar denna före detta Miss Universe anledningen

Iris Mittenaere, tidigare Miss Universum, skapade kontrovers på en glamorös fest i Venedig i mitten av december 2025: hennes kjol, som ansågs vara "för kort", utlöste en våg av hård kritik online. Med uppriktighet och självkritik förklarade hon i en Instagram-story det olyckliga tekniska felet som gjorde henne till ett lätt mål för förhastade kommentarer.

Kontrovers kring en svart spetsoutfit

Iris Mittenaere, som var närvarande för att fira lanseringen av säsong 5 av serien "Emily in Paris", bar en svart klänning, tillsammans med spetsliknande strumpbyxor och en kort svart jacka, öppen framtill, vilket avslöjade en glimt av den spetskantade toppen. Ett slående framträdande på röda mattan, fångat av tidningen Gala. Internetanvändare tog snabbt illa upp av kjolens till synes längd: "Du behöver inte visa så mycket, det tar bort charmen", "En mer täckt kropp skulle vara elegantare", eller till och med "Har hon inte tid att ta på sig rumpan?" Dessa kommentarer, som publicerades under Galas virala video, blev snabbt virala och överskuggade den festliga atmosfären under evenemanget i den romantiska staden.

Den ärliga förklaringen till olyckan

Iris Mittenaere svarade i en Instagram-story: ”Min kjol fastnade, jag vet inte hur. Så du är uppenbarligen irriterad över dess längd (det är något du bryr dig mycket om, haha), men förlåt, den var inte tänkt att fastna, var inte så hård.” Hon delade visuella bevis från andra vinklar och foton där outfiten återgick till sin ursprungliga längd, vilket demonstrerade ett enkelt missöde under posen, som inträffade i värsta tänkbara ögonblick framför kamerorna.

[bildtext-id="attachment_430017" align="aligncenter" width="1240"] berättelse @irismittenaere / Instagram[/bildtext]

Ett rakt på sak-svar som avväpnar hatarna

Denna avslappnade och uppriktiga attityd påminner om hennes tidigare kontroverser, såsom hennes Halloween-kostym, som hånades i oktober 2025 (jämfört med Grinchen eller Cetelem), där hon lyckades återhämta sig med elegans. Utöver anekdoten illustrerar detta avsnitt främst, återigen, hur kvinnor ständigt granskas och bedöms för sina kroppar och sina kläder.

Att kalla hennes klänning "för kort" återspeglar ett normativt och föråldrat perspektiv: Iris Mittenaere bär det hon vill och behöver inte rättfärdiga sina klädval. I denna era av ytliga bedömningar belyser hennes positiva reaktion det meningslösa med sådan kritik inför en karriär krönt med internationell framgång, från Miss Frankrike till skönhetsambassadör.

Bortom den flyktiga kontroversen illustrerar detta avsnitt återigen hur snabbt sociala medier kan döma utan sammanhang. Genom att välja humor och transparens framför konfrontation påminner Iris Mittenaere oss om att ett "klädolycka" varken definierar en kvinna eller hennes elegans.