Malia Obama gjorde ett slående framträdande i en snygg grå kavaj.

Fabienne Ba.
@obamawhitehouse / Instagram

Den amerikanska filmskaparen Malia Obama, äldsta dotter till den 44:e presidenten Barack Obama och Michelle Robinson-Obama, gjorde nyligen ett sällsynt offentligt framträdande i Chicago. Hon deltog i invigningen av Obama Presidential Center tillsammans med sin syster Sasha och sina föräldrar, Barack och Michelle Obama.

En elegant och minimalistisk grå ensemble

Evenemanget markerade den officiella invigningen av Obama Presidential Center, ett betydelsefullt ögonblick för Obama-familjen. För denna utflykt valde Malia Obama en ljusgrå kavaj med djup V-ringning, i kombination med en mörkgrå minikjol. Hon kompletterade sin look med matchande pumps med spetsiga tå, vilket skapade en särskilt elegant monokromatisk ensemble.

På skönhetsfronten lät Malia Obama sina långa, kopparfärgade flätor rama in sitt ansikte, stylat med en mittbena. En look som var både modern och avslappnad, trogen hennes signaturstil. Hennes syster Sasha valde å andra sidan en vit axelbandslös klänning, med skärp i midjan och stora örhängen.

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En karriär bakom kameran som fortsätter

I flera år har Malia Obama ägnat sig åt filmskapande. I januari 2024 presenterade hon "The Heart" på Sundance Film Festival. Kortfilmen följer en man som brottas med förlusten av sin mor och utforskar teman som förlorade föremål, ensamhet, förlåtelse och ånger. Filmen visades därefter på Deauville American Film Festival, där den fick det första Young Spirit Award i festivalens historia. Genom sina projekt skapar Barack och Michelle Obamas äldsta dotter gradvis sin egen konstnärliga väg, långt från rampljuset som följde hennes barndom i Vita huset.

Malia Obama, som sällan syns vid offentliga evenemang, gjorde ett slående intryck vid invigningen av Obama Presidential Center. Med sin sofistikerade grå outfit och diskreta närvaro bekräftade hon sin förkärlek för eleganta silhuetter samtidigt som hon fortsatte sin karriär inom filmbranschen, långt ifrån mediehetsen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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