I en klänning med lårhög slits fängslar Bella Thorne internetanvändare med sin senaste look.

För att fira sin födelsedag delade den amerikanska skådespelerskan Bella Thorne en bildsamling på Instagram, klädd i en elegant klänning med slitsar. En look som omedelbart vann över hennes följare.

En lång chokladfärgad klänning med slits

För kvällen bar Bella Thorne en lång, ärmlös klänning i en djup chokladfärgad nyans. Den golvlånga klänningen hade en hög slits som gav rörelse åt silhuetten. Halsringningen, prydd med intrikat snidade knappar, gav en touch av lyx till helhetsintrycket.

Noggrant utvalda tillbehör

För att komplettera klänningen valde Bella Thorne nude pumps, metalliska armband och flera ringar för en elegant touch. Hennes skönhetslook kompletterades perfekt av hennes hår i mjuka lockar och hennes lysande, persikofärgade makeup. En harmonisk ensemble, noggrant planerad in i minsta detalj.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av BELLA (@bellathorne)

En outfit designad till hennes födelsedag

Detta framträdande var en del av ett festligt tillfälle. I bildtexten till sitt inlägg skrev Bella Thorne humoristiskt: "En födelsedagsfirare hatar att se oss anlända", vilket bekräftade kvällens glädjefyllda natur. Bella Thorne delade också flera intima ögonblick tillsammans med sin fästman, Mark Emms, vilket gav en personlig touch till denna fotoserie.

Fansen är charmade

Inte helt oväntat utlöste denna look en våg av entusiastiska reaktioner. Många internetanvändare berömde Bella Thornes elegans och självförtroende, vilket var trogen hennes stilkänsla. För många rankas denna outfit bland hennes bästa de senaste månaderna. Bella Thorne, en regelbunden person som gör ett uttalande, bekräftar återigen sin förkärlek för sofistikerade kläder.

Med denna chokladfärgade klänning med lårhög slits gjorde Bella Thorne ett både elegant och festligt framträdande. Inte helt oväntat gladde detta hennes fans.