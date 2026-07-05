Lindsay Lohan och hennes partner delar bilder som väckt många reaktioner

Julia P.
@lindsaylohan / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan Lindsay Lohan gav sina fans en sällsynt inblick i hennes familjeliv. För att fira sin make Bader Shammas 40-årsdag delade hon en serie personliga foton på Instagram, tillsammans med ett rörande meddelande. Detta intima inlägg resonerade starkt med hennes följare, som inte är vana vid att se henne dela en sådan inblick i sitt dagliga liv.

En öm hyllning till hennes make

För att fira sin mans födelsedag publicerade Lindsay Lohan ett innerligt meddelande . "Grattis på födelsedagen till min favoritperson. Du är en fantastisk make, den mest kärleksfulla pappan och den typ av vän som alla drömmer om att ha", skrev skådespelerskan. Hon tackade också Bader Shammas för det liv de har byggt upp tillsammans och berömde den glädje han ger deras son varje dag. "Jag älskar dig oändligt", avslutade hon.

En sällsynt inblick i hennes familjeliv

Publikationen, som består av foton och videor, erbjuder glimtar av ömma familjestunder mellan paret och deras unge son. På en av bilderna poserar Lindsay Lohan kärleksfullt med huvudet vilande på sin mans axel. Andra bilder fångar helt enkelt det söta i deras vardagsliv. Det här är sällsynta ögonblick som Lindsay Lohan delar sparsamt med sig av.

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Ett inlägg delat av Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Ett liv borta från rampljuset i Dubai

Anledningen till att dessa bilder fick så stark resonans är att Lindsay Lohan noggrant skyddar sitt privatliv. Efter att ha bott i Dubai sedan 2014 har hon byggt upp en mer fridfull tillvaro där, långt från Hollywoods liv och rörelse. Hon har ofta talat om ett "väldigt normalt" liv i staden, där hon uppskattar att kunna skydda sin familj från medias rampljus. Hon gifte sig med producenten Bader Shammas 2022 och blev mamma året därpå.

Fansen flyttades.

Inte helt oväntat berörde denna intima glimt internetanvändare. Många berömde budskapets uppriktighet och den uppenbara glädjen som utstrålade från bilderna. Genom att dela en del av sitt privatliv i ett enda inlägg erbjöd Lindsay Lohan sina fans en värdefull glimt av den uppfyllelse hon funnit borta från rampljuset.

Med denna hyllning till sin make bekräftar Lindsay Lohan den balans hon har uppnått mellan karriär och familjeliv. Diskret, men synbart tillfredsställd, bevisar skådespelerskan att hon har funnit en form av lugn i Dubai – en lugn hon valde att dela med sina fans i ett inlägg.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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