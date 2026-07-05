Med sin vintageblommiga klänning gjorde Olivia Dean ett slående framträdande.

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Olivia Dean gladde återigen sina fans i Paris. Efter en konsert i den franska huvudstaden delade hon ett foto på sig själv i en vintage blommig Chanel-klänning, vilket verkligen väckte uppmärksamhet.

En parisisk konsert som avslutades med stil

Det var efter en konsert i den franska huvudstaden som Olivia Dean delade med sig av sitt senaste snygga utseende. För närvarande på världsturné passade hon på att ge ett framträdande som hennes franska fans ivrigt väntat på. Dagen efter spelningen publicerade hon ett avskedshälsning till huvudstaden på sitt Instagramkonto, tillsammans med ett foto som omedelbart resonerade med hennes följare. "Godnatt Paris!! Tack för alltid", skrev hon till fotot, lade till en lotusblommo-emoji och ett omnämnande av Chanel och dess konstnärliga ledare, Matthieu Blazy.

En vintageinspirerad Chanel-klänning

För detta tillfälle valde Olivia Dean ett Chanel-plagg, som förkroppsligar en tydlig vintage- och romantisk anda. Klänningen, med blommigt tryck, illustrerar perfekt det stiluniversum som sångerskan har odlat under flera säsonger: en blandning av mjukhet och referenser till silhuetter från tidigare decennier. Detta tillvägagångssätt påminner om hennes scenestetik, ofta beskriven som en hyllning till kvinnorna på 1960- och 70-talen. Denna stilistiska konsekvens bidrar till att göra henne till en av de mest efterlängtade brittiska artisterna i modevärlden.

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En långvarig koppling till huset Chanel

Valet av en Chanel-kreation är ingen slump. Olivia Dean har varit en del av det franska modehusets inflytelsesfär sedan 2023, då hon deltog i märkets vårvisning av haute couture. Sedan juni 2024 har sångerskan varit bland husets officiella ambassadörer och vänner, och har gjort ett flertal framträdanden i kreationer designade av Chanel-teamen. Denna lojalitet är långvarig och går långt utöver enkla "kommersiella partnerskap": Olivia Dean har skapat en genuin kreativ koppling till huset, särskilt sedan Matthieu Blazy tillträdde som konstnärlig ledare.

Med sin blommiga vintageklänning från Chanel, sin framgångsrika konsert i Paris och sin ömma hyllning till det franska modehuset, levererade Olivia Dean ett av sina mest minnesvärda framträdanden i Paris. Det visade hennes förmåga att sömlöst förena sin musikaliska karriär med modeidentitet. Och det visar att hennes partnerskap med Chanel och Matthieu Blazy utan tvekan kommer att fortsätta att skapa stilfulla ögonblick, scen efter scen.