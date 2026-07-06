Emily Ratajkowski orsakade sensation i en röd nätklänning

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

Den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski har återigen väckt uppmärksamhet på Instagram. Hon delade flera bilder och videor där hon syns iklädd en röd nätklänning.

Emily Ratajkowski valde en spektakulär röd klänning

Emily Ratajkowski delade nyligen en karusell på Instagram med en lång, klarröd meshklänning med långa ärmar och öppen rygg. Silhuetten återspeglar perfekt hennes signaturstil. För att fullända looken bar hon sitt bruna hår löst och valde en lysande makeup-look, accentuerad av ett nude-rosa läppstift.

En liten skräckinjag fångad på video

En av de publicerade videorna visar ett oväntat ögonblick. När Emily Ratajkowski poserade framför ett soligt landskap höll hon på att tappa balansen. Lyckligtvis återfick hon snabbt balansen genom att gripa tag i ett räcke. Denna lilla olycka hindrade inte internetanvändare från att fokusera på hennes utseende, vilket fick stor uppmärksamhet.

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Ett inlägg delat av offbrand (@sekhencal)

Internetanvändare är förtjusta

Entusiastiska kommentarer vällde snabbt över inlägget. Många fans berömde Emily Ratajkowskis skönhet och elegansen i hennes outfit. Inom några timmar efter att den publicerades hade karusellen redan fått nästan 300 000 gilla-markeringar. Emily Ratajkowski är mycket aktiv på sociala medier och delar regelbundet med sig av sina utseenden och vardagliga ögonblick, till sina följares stora förtjusning.

Med sin chica och eleganta look skapade Emily Ratajkowski återigen furore på Instagram. Hennes röda meshklänning fängslade hennes fans, som snabbt uttryckte sin beundran i kommentarerna.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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