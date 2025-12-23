Search here...

Vid 60 ser Elizabeth Hurley strålande ut i en elegant rosa klänning

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley, en stilikon i över tre decennier, bevisar återigen att elegans och glamour är tidlösa. Den brittiska skådespelerskan fångade uppmärksamheten genom att framträda i en överdådig rosa Barbie-klänning vid en ceremoni där hon hedrades för sitt långvariga engagemang i kampen mot bröstcancer.

Ett flamboyant och symboliskt utseende

Elizabeth Hurley delade flera bilder på Instagram från evenemanget, som anordnades i september förra året av The Sunday Times Style. Stjärnan från "Austin Powers" och "The Royals", som hedrades med titeln Impact Icon of the Year, valde en livfull och meningsfull look. Hon bar en lång fuchsiafärgad klänning med en avgjort glamorös stil: en djup sprund framtill, en kontrasterande hög halsringning och vida slitsar i ärmarna som påminner om silhuetterna hos de stora divorna på 1970-talet.

En "vågad" chansning för någon som vanligtvis är ett fan av bandage-liknande bodycon-klänningar, men en perfekt succé: den böljande skärningen och den ljusrosa nyansen hyllade den berömda Estée Lauder-kampanjen mot bröstcancer, för vilken hon har varit global ambassadör i 30 år.

En perfekt stylad look från topp till tå

När det gäller accessoarer kombinerade skådespelerskan sin outfit med en ljusrosa handväska och matchande läppstift för en ton-i-ton-effekt. Hennes lysande bruna lockar, stylade i mjuka vågor, ramade in ett ansikte som förstärktes av strålande makeup: svart eyeliner, guldfärgad highlighter och diamantörhängen för en touch av glitter. Hon poserade strålande tillsammans med sin son Damian Hurley, som också är involverad i informationskampanjer, vilket förstärker bilden av en nära och engagerad duo.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

En utmärkelse för tre decenniers engagemang

I sitt inlägg tackade Elizabeth Hurley The Sunday Times Style för denna symboliska utmärkelse: "Jag är hedrad över att ha fått utmärkelsen Impact Icon of the Year. Att vara ambassadör för Estée Lauders bröstcancerkampanj i 30 år är en av de viktigaste sakerna i mitt liv." Ett innerligt budskap som påminner oss om att bakom hennes glamorösa image finns den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten fortfarande djupt engagerad i att öka medvetenheten om kvinnors hälsa världen över.

Med sin tidlösa elegans och orubbliga engagemang bevisar Elizabeth Hurley att skönhet vid 60 först och främst handlar om självförtroende, vänlighet och beslutsamhet. I sin livfulla rosa klänning utmärkte sig skådespelerskan inte bara med sin stil utan också med ett inspirerande budskap: att fira kvinnlighet, i alla åldrar och av hela sitt hjärta.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Denna kvinnliga fotbollsspelare elektrifierar matcher med sina ikoniska firanden.
Article suivant
"Ikonisk": Dua Lipa på stranden skapar furore på sociala medier

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ikonisk": Dua Lipa på stranden skapar furore på sociala medier

Dua Lipa njuter av en härlig paus efter sin världsturné och delar foton på badrummet som sätter sociala...

Denna kvinnliga fotbollsspelare elektrifierar matcher med sina ikoniska firanden.

Lo'eau LaBonta är inte bara en formidabel mittfältare för Kansas City Current i National Women's Soccer League (NWSL):...

Vid 45 års ålder (och med tre barn) skapade Gisele Bündchen furore i en guldklänning

Gisele Bündchen väckte nyligen uppmärksamhet vid en festlig middag som anordnades av den brasilianska juveleraren Vivara i São...

För att fira sin 53-årsdag dyker Alyssa Milano upp utan smink

Alyssa Milano, känd för sin oförglömliga roll som Phoebe Halliwell i serien "Charmed", firade sin 53-årsdag på ett...

Jessica Alba (44 år) visar upp sina magmuskler på stranden

Jessica Alba gladde nyligen sina fans på Instagram genom att dela en serie bilder på sig själv på...

I sportkjol och klackar fascinerar Rihanna fortfarande lika mycket som alltid.

Rihanna bevisade det återigen på en middag i Los Angeles nyligen: en enkel sportkjol kan bli ett ultraglamoröst...

© 2025 The Body Optimist