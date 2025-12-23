Vid 60 ser Elizabeth Hurley strålande ut i en elegant rosa klänning

Elizabeth Hurley, en stilikon i över tre decennier, bevisar återigen att elegans och glamour är tidlösa. Den brittiska skådespelerskan fångade uppmärksamheten genom att framträda i en överdådig rosa Barbie-klänning vid en ceremoni där hon hedrades för sitt långvariga engagemang i kampen mot bröstcancer.

Ett flamboyant och symboliskt utseende

Elizabeth Hurley delade flera bilder på Instagram från evenemanget, som anordnades i september förra året av The Sunday Times Style. Stjärnan från "Austin Powers" och "The Royals", som hedrades med titeln Impact Icon of the Year, valde en livfull och meningsfull look. Hon bar en lång fuchsiafärgad klänning med en avgjort glamorös stil: en djup sprund framtill, en kontrasterande hög halsringning och vida slitsar i ärmarna som påminner om silhuetterna hos de stora divorna på 1970-talet.

En "vågad" chansning för någon som vanligtvis är ett fan av bandage-liknande bodycon-klänningar, men en perfekt succé: den böljande skärningen och den ljusrosa nyansen hyllade den berömda Estée Lauder-kampanjen mot bröstcancer, för vilken hon har varit global ambassadör i 30 år.

En perfekt stylad look från topp till tå

När det gäller accessoarer kombinerade skådespelerskan sin outfit med en ljusrosa handväska och matchande läppstift för en ton-i-ton-effekt. Hennes lysande bruna lockar, stylade i mjuka vågor, ramade in ett ansikte som förstärktes av strålande makeup: svart eyeliner, guldfärgad highlighter och diamantörhängen för en touch av glitter. Hon poserade strålande tillsammans med sin son Damian Hurley, som också är involverad i informationskampanjer, vilket förstärker bilden av en nära och engagerad duo.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

En utmärkelse för tre decenniers engagemang

I sitt inlägg tackade Elizabeth Hurley The Sunday Times Style för denna symboliska utmärkelse: "Jag är hedrad över att ha fått utmärkelsen Impact Icon of the Year. Att vara ambassadör för Estée Lauders bröstcancerkampanj i 30 år är en av de viktigaste sakerna i mitt liv." Ett innerligt budskap som påminner oss om att bakom hennes glamorösa image finns den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten fortfarande djupt engagerad i att öka medvetenheten om kvinnors hälsa världen över.

Med sin tidlösa elegans och orubbliga engagemang bevisar Elizabeth Hurley att skönhet vid 60 först och främst handlar om självförtroende, vänlighet och beslutsamhet. I sin livfulla rosa klänning utmärkte sig skådespelerskan inte bara med sin stil utan också med ett inspirerande budskap: att fira kvinnlighet, i alla åldrar och av hela sitt hjärta.