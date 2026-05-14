Hailey Bieber gör succé i en leopardmönstrad strandoutfit

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber inledde sommaren 2026 från en solig ö – och med en leopardfärgad strandoutfit från arkivet som omedelbart spreds på fansens moodboards för semestern.

Ett stycke från Roberto Cavallis arkiv från 2003

Hailey Bieber delade en karusell med bilder på Instagram från sin tropiska ösemester. Det mest slående plagget är en leopardmönstrad body från Roberto Cavallis vår/sommarkollektion 2003. Detta vintageplagg har en dramatisk utskärning som exponerar hennes mage, avslutad med korssnörning.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fansen vann över på bara några timmar

Kommentarerna strömmade in omedelbart. ”Så glad att leva samtidigt som Hailey Bieber”, skrev ett fan. ”Champinjongerad”, sammanfattade en annan. Det leopardmönstrade plagget cirkulerade snabbt på modeplattformar och moodboards och drev Cavalli-arkiven in i rampljuset med samma kraft som vilken ny kollektion som helst.

Leopardmönster som säsongens signatur

Hailey Bieber har under de senaste säsongerna etablerat sig som en av de mest vågade figurerna i strandmodevärlden, med fluffiga ensembler, bokstavliga snäckskalmönster och specialdesignade Pucci-kreationer, bland andra avantgardistiska val. Denna leopardmönstrade baddräkt är en del av en bredare trend för sommaren 2026: återuppkomsten av leopardmönster och baddräkten som säsongens måste-ha-strandoutfit.

Från Roberto Cavallis arkiv från 2003 och en tropisk ö – Hailey Bieber behövde inte mycket för att återuppliva en trend. Leopardmönstret är tillbaka, den utskurna monokinin är ett måste, och semestermoodboards 2026 har redan sin favoritimage.