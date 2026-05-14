"Värdigt ett konstverk": i en romantisk klänning gör Alia Bhatt ett slående framträdande

Den brittiska skådespelerskan av indisk härkomst Alia Bhatt gjorde sin storslagna comeback på filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026). För sitt första framträdande på den 79:e upplagan valde hon en klänning av Yash Patil prydd med ett landskapstryck. Hennes framträdande hyllades omedelbart online, och många jämförde verket med ett veritabelt "vandrande konstverk".

En klänning tänkt som en levande målning

Klänningen som Alia Bhatt bär är en skräddarsydd skapelse av den indiske designern Yash Patil. Designen spelar på en bildlig dimension: den fylliga, strukturerade och voluminösa kjolen är tryckt med ett landskap bestående av djupt gröna toner längst ner och en lysande blå himmel som gradvis stiger mot toppen. Denna gradient skapar en horisonteffekt, som om själva klänningen berättade en historia. Den åtsittande hjärtformade halsringningen, stödd av tunna axelband, förlänger denna inspiration genom att införliva himlens blå nyanser. Den övergripande effekten är en romantisk, nästan kunglig silhuett, utan att övergå till prinsessliknande överdrifter.

Skådespelerskan Alia Bhatt valde en låg knut med en sidoslit, vilket gjorde att tyget fick stå i centrum. Hennes makeup, i linje med den koreanska trenden "glass skin", fokuserade på en strålande hy och djärva läppar. Hon bar små guldörhängen i öronen och en iögonfallande ring på handen: den minimalistiska stilen var komplett, för att inte förringa klänningen.

Ett utseende som hyllas av internetanvändare

Mycket snabbt cirkulerade bilder och videor från Alia Bhatts ankomst flitigt på sociala medier. Kommentarer strömmade in under inlägg från hennes fansidor och modekonton. Många beskrev klänningen som "värdig ett konstverk" och berömde designerns djärvhet och skådespelerskan sin stillhet. Andra skrev helt enkelt: "Hon är sublim", "Hon är en levande målning", "En av de vackraste klänningarna i Cannes 2026".

Även internationella modemedier uppmärksammade historien, och flera jämförde verket med en landskapsmålning som bärs som klädesplagg. Denna kollektiva reaktion bekräftar den visuella effekten av denna första look och placerar Alia Bhatt bland de mest slående framträdandena under öppningsdagen.

Alia Bhatt, Cannes lojala ambassadör

För Alia Bhatt är detta framträdande på Croisetten inte hennes första. Skådespelerskan firar sitt andra år som global ambassadör för L'Oréal Paris på filmfestivalen i Cannes. Denna roll placerar henne i släkten av andra internationella stjärnor som förknippas med det franska varumärket, såsom den indiska skådespelerskan Aishwarya Rai och den amerikanska skådespelerskan och modellen Andie MacDowell.

Alia Bhatt, som blev känd med utmärkelsen "Årets student" och är en viktig figur inom samtida indisk film, är nu ett välbekant ansikte på europeiska röda mattor. Hennes ankomst till Frankrike några timmar tidigare, i en enkel Carolina Herrera-kostym, hade redan väckt uppmärksamhet.

Med denna landskapsinspirerade klänning bekräftar Alia Bhatt sin status som en viktig figur inom internationellt mode. Genom att blanda couture-hantverk med en hyllning till indisk design framstår hennes framträdande på Cannes 2026 som ett av de mest poetiska under öppningen. Och även om festivalen bara har börjat är hennes framtida framträdanden redan mycket efterlängtade.