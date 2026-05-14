I en klänning orsakade Venus Williams sensation med sina skulpterade armar.

Den amerikanska tennisspelaren Venus Williams kom för att "roasta" (reta/teasa) den amerikanska komikern, skådespelaren, manusförfattaren och producenten Kevin Hart på Kia Forum i Los Angeles – och hon åstadkom den dubbla bedriften att få rummet att skratta och påtvinga en av kvällens mest anmärkningsvärda looks.

En rosa klänning i Barbie-stil

För kvällen valde Venus Williams en lång, livfull rosa klänning med en patenterad finish – ett glansigt tyg som skapade en "flytande" effekt med varje rörelse, accentuerad av en vriden draperad detalj i midjan. Snittet, med sin rundade halsringning och utsvängda kjol som gick nedanför knät, gav en retro, nostalgisk känsla, motverkad av tygets ultramoderna lyster. Metalliska pumps med spetsiga tå och en touch av minimalistiska smycken – ett delikat halsband och armband – fulländade looken.

En bobfrisyr som fullbordar "förvandlingen"

Venus Williams bar också en ny frisyr för tillfället: en skarp, axellång bob med en fyllig lugg som föll ner till ögonen. En förändring från hennes vanliga längder, den gav looken en ännu mer självsäker dimension – modern, precis och perfekt i samklang med kvällens energi.

Skulpterade armar som orsakar uppståndelse

Det som fick lika mycket uppmärksamhet på sociala medier som själva klänningen var hur Venus Williams bar den. Den ärmlösa snittet lämnade hennes armar helt exponerade – armar skulpterade av åratal av intensiv träning. Detta tjänar som en påminnelse om att en kvinna kan vara muskulös, och att fysisk styrka är en integrerad del av kvinnokroppen, utan att behöva debatteras eller kommenteras som en anomali. Mästarinnan förkroppsligar bättre än någon annan idén att styrka och elegans inte bara kan samexistera utan också förstärka varandra.

En vecka med mode i två akter

Den här looken kom bara några dagar efter Metgalan 2026, som Venus Williams var medordförande för. För tillfället bar hon en klänning i Swarovski-kristallnät inspirerad av ett självporträtt av konstnären Robert Pruitt – ett meningsfullt verk, en blandning av konst och familjehyllning. Två händelser, två radikalt olika looks – men samma kvinna, lika imponerande i båda.

Från Met-galan till Kevin Hart-festen på en vecka – Venus Williams bevisade att hon navigerar mellan konst och komedi med samma lätthet som hon gör mellan set på planen. Och att den flytande rosa klänningen, buren med hennes skulpterade armar och nya bob, var värd mer än någon titel.