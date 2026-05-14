Sångerskan Tyla sätter sociala medier i brand med en "vågad" sommarlook

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

Den sydafrikanska sångerskan, låtskrivaren och dansaren Tyla är förmodligen på semester, och hon delar den med sina följare. En av hennes Instagram-bilder, med den enkla texten "Water girl", visar en strålande sångerska vid vattenbrynet – och en somrig look som verkligen har väckt reaktioner.

En gul och blå blommig look

Den sydafrikanska sångerskan publicerade en serie foton från vad som verkar vara en soldränkt sjö, omgiven av vatten och ljus. Bildtexten – två ord, "Vattenflicka" – fångar perfekt karusellens atmosfär: avslappnad, solig och opretentiös. Tyla syns på en båt med glaset i handen, tillsammans med sin vän, regissören och klipparen Aerin Moreno, hennes naturliga hår flödar fritt i vinden.

För denna dag på vattnet valde Tyla en färgglad strandoutfit: en gul blommig topp i kombination med blå spaghettibandsbyxor. En omedelbart glad och harmonisk färgkombination, någonstans mellan botanisk och vattenliknande, som smälte perfekt in i bildernas naturliga bakgrund. Hennes lösa, lockiga hår kompletterade en look som utstrålade lätthet och avslappning.

Fansen reagerar omedelbart

Inlägget fick snabbt entusiastiska kommentarer. Hennes fans reagerade med samma energi som bilderna utstrålade – beundran blandad med tillgivenhet för en sångerska som aldrig har försökt att presentera sig som något annat än sig själv. Tyla har den sällsynta förmågan att göra sina vardagliga inlägg lika effektfulla som hennes röda mattan-look.

"Vattenflickan" före "A*Pop"-flickan

Denna semester efter semestern kommer under en särskilt hektisk maj för Tyla. Sångerskan förbereder sig för lanseringen av sitt andra album, "A*Pop", den 24 juli 2026, från vilket singlarna "Chanel" och "She Did It Again" med Zara Larsson redan har spelats flitigt. Hon prydde också omslaget till i-D:s första Beauty Zine i april, där hon offentligt fördömde fotoretuschering. Denna semester vid havet känns således som en välförtjänt paus innan en mycket efterlängtad återgång till musiken. Och "Water Girl" är inte bara ett semesterinlägg: det är en narrativ tråd som förbinder artisten och hennes publik, uppbyggd inlägg efter inlägg.

En blommig topp, en sjö, en vän och två ord – Tyla behövde inte göra mycket mer för att skapa ett av sina mest kommenterade inlägg under våren. Det är ofta när man inte försöker imponera som man lyckas bäst.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Mitt i öknen visar denna cheerleader upp sin skulpterade figur.

