"Jag är inte gravid": Heidi Klum diskuterar sin viktuppgång relaterade till klimakteriet

Heidi Klum, van vid rampljuset och röda mattor, utlöste en våg av spekulationer efter sitt slående framträdande på Venedigs filmfestival 2025. Inför graviditetsrykten valde den tyska modellen och programledaren att tala öppet i sin nya dokumentärserie "On & Off the Catwalk" och förklarade att hennes viktuppgång helt enkelt är relaterad till klimakteriet – ett ämne som fortfarande alltför ofta är tabu i modellvärlden.

Ett uppriktigt svar på ryktena

Vid öppningsceremonin för den 82:a filmfestivalen i Venedig orsakade Heidi Klum furore i en roséguldfärgad korsettklänning. Mycket snabbt noterade vissa bedömare en liten förändring i hennes figur, vilket utlöste en flod av kommentarer på sociala medier. Inför dessa spekulationer kände stjärnan sig tvungen att förtydliga situationen: "Många säger att jag är för tjock, för smal eller gravid... men jag är inte gravid. Jag är bara lite kurvigare nu. Det är klimakteriet", anförtrodde hon öppet i sitt program som sändes på ProSieben och Joyn.

Genom "On & Off the Catwalk" utforskar Heidi Klum sitt yrkeslivs inre mekanismer samtidigt som hon autentiskt tar upp de fysiska och emotionella förändringar som följer med detta skede av livet.

Klimakteriet: en verklighet som fortfarande är dåligt förstådd

Heidi Klums vittnesmål belyser ett fenomen som många kvinnor upplever runt femtio års ålder. Enligt Mayo Clinic leder klimakteriet ofta till en viktökning på cirka 0,7 kilogram per år, främst på grund av minskningen av östrogennivåerna. Denna hormonella förändring främjar ansamling av fett runt buken på bekostnad av höfter och lår.

Näringscoachen Rosana Parra påpekar att denna förändring ofta förstärks av stress och sömnbrist, vilket ökar kortisol- och insulinnivåerna, vilket gör viktminskning svårare.

Ett budskap om befrielse för kvinnor

Genom att öppet diskutera effekterna av klimakteriet bidrar Heidi Klum till en nödvändig normalisering av den åldrande kvinnokroppen, särskilt i en bransch som är besatt av perfektion. Hennes budskap är en del av en bredare önskan att omdefiniera skönhet genom att acceptera alla former, alla åldrar och alla naturliga kroppsliga förändringar.

Långt ifrån den stereotypa bilden av en supermodell, omfamnar Heidi Klum helt och hållet den kvinna hon håller på att bli. Genom att dela med sig av sina erfarenheter erbjuder hon en uppriktig redogörelse för de biologiska och emotionella verkligheterna kring klimakteriet. Hennes budskap resonerar som en uppmaning till tolerans och vänlighet – mot sig själv och mot andra.