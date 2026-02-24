Denna Hollywoodstjärna kommer att porträttera Audrey Hepburn på filmduken; fansen är oeniga.

Lily Collins, som blev internationellt känd genom serien "Emily in Paris", har just bekräftat att hon kommer att porträttera den legendariska Audrey Hepburn i en ny film som fokuserar på skapandet av klassikern "Breakfast at Tiffany's". Denna långfilm, fortfarande utan titel, kommer att berätta historien bakom kulisserna i den romantiska komedin som släpptes 1961 och som sedan dess blivit en hörnsten i film- och modehistorien.

Lily Collins, en "arvtagare till Audrey-stilen"

Filmen kommer att baseras på Sam Wassons bästsäljande bok "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman", som spårar filmens tillkomst och dess inverkan på skildringen av den moderna kvinnan på skärmen. Den brittisk-amerikanska skådespelerskan, modellen, författaren och producenten Lily Collins kommer inte bara att spela huvudrollen i utan även producera projektet.

På Instagram delade Lily Collins ett ikoniskt foto av Audrey Hepburn i "Breakfast at Tiffany's" för att tillkännage nyheten, tillsammans med ett meddelande där hon uttryckte sin långvariga "beundran och tillbedjan" för Hollywoodikonen. Hon förklarade att den här rollen är kulmen på "nästan tio års utveckling" och att hon känner sig "hedrad" och "upphetsad" över att äntligen kunna prata om den.

I flera år har Lily Collins regelbundet jämförts med Audrey Hepburn, särskilt för sin figur, sina stora ögon och sin retrochica stil. Även hennes yrkeskretsar har dragit parallellen: hennes styvfar, Malcolm McDowell, beskrev Lily som att hon hade "lite av Audrey Hepburn" i sin närvaro på skärmen.

Fansen är oeniga om rollistan

Medan vissa tittare välkomnade detta till synes "självklara" val, var andra filmentusiaster betydligt mer skeptiska. På Reddit och X (tidigare Twitter) berömde många kommentarer Lily Collins fysiska likhet och "elegans", vilket antydde att hon var en av få skådespelerskor som kunde föra arvet vidare.

Tyvärr är kritiken lika talrik. Vissa onlinekommentatorer bedömer hennes skådespeleri som "för begränsat" för att porträttera en legend som Audrey Hepburn och anser att hennes "perfekta tjej"-image, som påminner om "Emily in Paris", saknar det djup som krävs för en biografifilm. Andra går så långt som att beskriva hennes energi som "för pigga", motsatsen till Audrey Hepburns nykterhet och återhållsamhet, och skulle ha föredragit att se en annan skådespelerska, eller till och med den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Ariana Grande, som vissa fans hade fantiserat om för den här typen av roll.

Mellan hyllning och enormt tryck

Det här projektet lovar att bli en riktig balansgång: att hylla Audrey Hepburns aura utan att bara imitation. Genom att fokusera på bakom kulisserna-aspekterna av filminspelningen snarare än skådespelerskans hela livshistoria, skulle filmen kunna erbjuda en mer intim titt på skapandet av en myt, från den kaotiska förproduktionen till spänningarna på inspelningsplatsen. För Lily Collins är utmaningen enorm: att vinna över även de mest krävande fansen samtidigt som hon tillför sin egen unika känslighet till rollen.

Sammanfattningsvis, även om sociala medier redan visar sig vara splittrade, är en sak säker: den här biografiska filmen genererar mycket uppmärksamhet långt innan inspelningen börjar, och säkerligen ännu mer när den släpps.