Anklagad för att bära "för mycket smink", svarar denna fotbollsstjärna på sina hatare

Den schweiziska landslagsfotbollsspelaren Alisha Lehmann, som är flitigt följd på sociala medier, kommenteras regelbundet för sitt utseende såväl som för sina prestationer. När den schweiziska spelaren kritiserades för att hon bär "för mycket smink", svarade hon offentligt.

Återkommande kommentarer om hennes utseende

Alisha Lehmann, en schweizisk landslagsspelare och Aston Villa-spelare, är en av de mest följade kvinnliga fotbollsspelarna i världen på Instagram. Hennes höga profil har dock lett till mycket kritik online, där vissa användare menar att hon bär "för mycket smink för att vara en professionell spelare". Dessa kommentarer har fått stor uppmärksamhet i både sport och mainstreampress.

Utöver frågan om smink återspeglar dessa kommentarer en bredare debatt om imagens roll inom damidrott. Till skillnad från sina manliga motsvarigheter bedöms kvinnliga idrottare ofta inte bara utifrån sina prestationer, utan även utifrån sitt utseende, sin klädstil och sin närvaro på sociala medier. I Alisha Lehmanns fall underblåser hennes omfattande onlineaktivitet – som kombinerar sportinnehåll, kommersiella partnerskap och mer personliga inlägg – denna dubbla uppfattning: den av en toppidrottare och den av en influencer.

"Jag är en tjej och jag gillar att sminka mig."

I en intervju med talkSPORT bemötte Alisha Lehmann kritiken direkt och sa : "Jag är en tjej och jag älskar att sminka mig." Hon tillade att hennes utseende inte hade någon inverkan på hennes spel och att det som betydde mest var hennes prestation på planen. I andra intervjuer förklarade spelaren också att hon ville förbli trogen sig själv trots yttre bedömningar.

Flera bedömare påpekar att denna kritik återspeglar ihållande stereotyper. Att vara välvårdad förringar inte en professionell spelares atletiska förmågor. Tvärtom menar vissa att den medieuppmärksamhet som ges till personer som Alisha Lehmann bidrar till att öka synligheten för damfotboll och attrahera ny publik.

En beprövad sportkarriär

Alisha Lehmann, som är tränad i Schweiz, spelade för flera europeiska klubbar innan hon kom till den engelska ligan. Hon har spelat för Aston Villa och representerar regelbundet det schweiziska landslaget. Hennes närvaro på sociala medier – med flera miljoner följare – gör henne till en av de mest uppmärksammade personerna inom damfotbollen idag.

Hon har redan bemött pressen från sociala medier och upprepat att hon fortfarande främst fokuserar på sin idrottskarriär. Hennes prestationer på både klubb- och landslagsnivå visar hennes engagemang på planen, oavsett eventuella bedömningar av hennes utseende.

En avslöjande kontrovers

Kritiken hon möter illustrerar en bredare debatt om de förväntningar som ställs på kvinnliga idrottare. Till skillnad från manliga spelare bedöms kvinnor inom idrott ofta utifrån både sin prestation och sitt utseende. Denna dubbla förväntan, som sällan uttrycks så enträget när det gäller män, återspeglar stereotyper som fortfarande är djupt rotade i den kollektiva föreställningsförmågan.

I Alisha Lehmanns fall förstärks denna press av hennes följare på Instagram och den betydande medieexponering hon får, särskilt på grund av sin tid i Aston Villa Women. Hennes online-närvaro, där hon delar både fotbollsrelaterade ögonblick och mer personliga aspekter av sitt liv, suddar ut gränsen mellan atletisk prestation och offentlig image i vissas ögon.

Genom att offentligt svara på kritik hävdar spelaren sin rätt att förena sitt personliga uttryck med kraven på idrottslig prestation. Hon påminner alla om att det att vara professionell idrottare inte innebär att man avstår från sin identitet eller självpresentation. Denna hållning bidrar till en bredare attitydförändring, där kvinnliga idrottare kräver större frihet i att hantera sin image, utan att kompromissa med sina prestationer på planen.

Slutligen, anklagad för att bära "för mycket smink" för att spela fotboll, valde Alisha Lehmann att svara tydligt: hennes utseende definierar varken hennes talang eller hennes engagemang. En påminnelse om att prestation och individuell frihet inte är oförenliga – inte ens under ständig granskning av sociala medier.