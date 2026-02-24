"Mina ben, min största osäkerhet": Miss Frankrike 2015 avslöjar sjukdomen hon lider av

Bakom kronorna och leendena finns också intima realiteter. Camille Cerf, Miss Frankrike 2015, avslöjade nyligen på sitt Instagramkonto att hon har lipödem, ett fortfarande mindre känt tillstånd. Denna uppriktiga bekännelse utmanar förutfattade meningar om kroppen och dess förvandlingar.

"Jag fick diagnosen lipödem."

I sin video meddelar Camille Cerf: ”Jag har fått diagnosen lipödem.” En kort mening, men tung av innebörd. Hon hänvisar till sina ben, som hon säger att hon länge har dolt: ”I åratal har jag gömt dem för dig, bara visat dem för dig täckta.”

Trots träning och lymfdränage kvarstår symtomen. Svullnad, blåmärken som uppstår utan någon uppenbar anledning, smärta i slutet av dagen eller i varmt väder, celluliter… alla dessa tecken försvinner inte genom disciplin eller viljestyrka. Hennes berättelse påminner oss om en avgörande sanning: inte alla kroppsliga förändringar beror på "brist på ansträngning". Ibland är det ett medicinskt tillstånd som lipödem.

Lipödem, en sjukdom som fortfarande är alltför lite känd

Lipödem är en progressiv sjukdom i fettvävnaden. Den kännetecknas av en onormal och oproportionerlig ansamling av fett under huden, främst i benen, från höfterna till anklarna. Viktigt är att fötterna vanligtvis skonas, vilket hjälper till att skilja lipödem från andra tillstånd som lymfödem.

Till skillnad från enkel viktuppgång försvinner inte lipödem med en "strikt diet" eller intensiv träning. Det är inte en livsstilsfråga, utan ett medicinskt tillstånd. Denna distinktion är avgörande i ett samhälle där kvinnors kroppar ofta granskas, kommenteras och bedöms.

Vilka är symtomen?

Manifestationerna varierar beroende på stadium, men vissa tecken återkommer ofta:

Symmetrisk svullnad i benen, ibland armarna

En känsla av tyngd eller spänning

Smärta som uppstår spontant eller vid beröring

Lätt uppkomsten av blåmärken

Ojämn hudstruktur, gropar i huden

Överkänslighet i de drabbade områdena

Sjukdomen fortskrider genom tre huvudstadier: initialt förblir huden slät men den subkutana vävnaden tjocknar; sedan uppstår palpabla ojämnheter och knutor; slutligen kan extremiteten öka avsevärt i storlek. I vissa fall kan lymfödem utvecklas och förvärra symtomen.

Vem är drabbad?

Lipödem drabbar nästan uteslutande kvinnor. Det uppträder ofta under stora hormonella förändringar: pubertet, graviditet och klimakteriet. Denna hormonella dimension är en av de främsta förklaringarna till dess utveckling. Specialister föreslår också en möjlig genetisk komponent och vaskulära eller lymfatiska faktorer.

Trots detta är de exakta mekanismerna fortfarande dåligt förstådda. Många kvinnor väntar i åratal innan de får en diagnos, eftersom deras symtom ibland felaktigt tillskrivs övervikt.

Ord som befriar

Genom att avslöja sitt lipödem sätter Camille Cerf ord på en känsla som delas av många kvinnor. Hennes berättelse hjälper till att förändra uppfattningar: nej, vissa kroppsformer är inte en återspegling av "brist på viljestyrka". Ja, en kropp kan vara både vacker och bära spår av en sjukdom. Hennes budskap är djupt kroppspositivt: ditt värde mäts varken av dina bens fasthet eller din huds jämnhet. En diagnos tar ingenting bort från din skönhet, din styrka eller ditt värde.

I slutändan hjälper Camille Cerf – Miss Frankrike 2015 – till att bryta tabut kring lipödem. Mer än att bara dela med sig av sina erfarenheter, det är en handling för att öka medvetenheten. Att bättre förstå detta tillstånd hjälper till att undvika förhastade bedömningar och orättvis skuld. Din kropp berättar en unik historia. Om den upplever en sjukdom är den varken skyldig till något eller mindre värd beundran. Att informera, lyssna på och respektera dessa realiteter gör att vi kan bygga en rättvisare, mildare och mer inkluderande syn på kvinnors kroppar.