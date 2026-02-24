Search here...

"Mina ben, min största osäkerhet": Miss Frankrike 2015 avslöjar sjukdomen hon lider av

Naila T.
@camillecerf/Instagram

Bakom kronorna och leendena finns också intima realiteter. Camille Cerf, Miss Frankrike 2015, avslöjade nyligen på sitt Instagramkonto att hon har lipödem, ett fortfarande mindre känt tillstånd. Denna uppriktiga bekännelse utmanar förutfattade meningar om kroppen och dess förvandlingar.

"Jag fick diagnosen lipödem."

I sin video meddelar Camille Cerf: ”Jag har fått diagnosen lipödem.” En kort mening, men tung av innebörd. Hon hänvisar till sina ben, som hon säger att hon länge har dolt: ”I åratal har jag gömt dem för dig, bara visat dem för dig täckta.”

Trots träning och lymfdränage kvarstår symtomen. Svullnad, blåmärken som uppstår utan någon uppenbar anledning, smärta i slutet av dagen eller i varmt väder, celluliter… alla dessa tecken försvinner inte genom disciplin eller viljestyrka. Hennes berättelse påminner oss om en avgörande sanning: inte alla kroppsliga förändringar beror på "brist på ansträngning". Ibland är det ett medicinskt tillstånd som lipödem.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av 𐂂 (@camillecerf)

Lipödem, en sjukdom som fortfarande är alltför lite känd

Lipödem är en progressiv sjukdom i fettvävnaden. Den kännetecknas av en onormal och oproportionerlig ansamling av fett under huden, främst i benen, från höfterna till anklarna. Viktigt är att fötterna vanligtvis skonas, vilket hjälper till att skilja lipödem från andra tillstånd som lymfödem.

Till skillnad från enkel viktuppgång försvinner inte lipödem med en "strikt diet" eller intensiv träning. Det är inte en livsstilsfråga, utan ett medicinskt tillstånd. Denna distinktion är avgörande i ett samhälle där kvinnors kroppar ofta granskas, kommenteras och bedöms.

Vilka är symtomen?

Manifestationerna varierar beroende på stadium, men vissa tecken återkommer ofta:

  • Symmetrisk svullnad i benen, ibland armarna
  • En känsla av tyngd eller spänning
  • Smärta som uppstår spontant eller vid beröring
  • Lätt uppkomsten av blåmärken
  • Ojämn hudstruktur, gropar i huden
  • Överkänslighet i de drabbade områdena

Sjukdomen fortskrider genom tre huvudstadier: initialt förblir huden slät men den subkutana vävnaden tjocknar; sedan uppstår palpabla ojämnheter och knutor; slutligen kan extremiteten öka avsevärt i storlek. I vissa fall kan lymfödem utvecklas och förvärra symtomen.

Vem är drabbad?

Lipödem drabbar nästan uteslutande kvinnor. Det uppträder ofta under stora hormonella förändringar: pubertet, graviditet och klimakteriet. Denna hormonella dimension är en av de främsta förklaringarna till dess utveckling. Specialister föreslår också en möjlig genetisk komponent och vaskulära eller lymfatiska faktorer.

Trots detta är de exakta mekanismerna fortfarande dåligt förstådda. Många kvinnor väntar i åratal innan de får en diagnos, eftersom deras symtom ibland felaktigt tillskrivs övervikt.

Ord som befriar

Genom att avslöja sitt lipödem sätter Camille Cerf ord på en känsla som delas av många kvinnor. Hennes berättelse hjälper till att förändra uppfattningar: nej, vissa kroppsformer är inte en återspegling av "brist på viljestyrka". Ja, en kropp kan vara både vacker och bära spår av en sjukdom. Hennes budskap är djupt kroppspositivt: ditt värde mäts varken av dina bens fasthet eller din huds jämnhet. En diagnos tar ingenting bort från din skönhet, din styrka eller ditt värde.

I slutändan hjälper Camille Cerf – Miss Frankrike 2015 – till att bryta tabut kring lipödem. Mer än att bara dela med sig av sina erfarenheter, det är en handling för att öka medvetenheten. Att bättre förstå detta tillstånd hjälper till att undvika förhastade bedömningar och orättvis skuld. Din kropp berättar en unik historia. Om den upplever en sjukdom är den varken skyldig till något eller mindre värd beundran. Att informera, lyssna på och respektera dessa realiteter gör att vi kan bygga en rättvisare, mildare och mer inkluderande syn på kvinnors kroppar.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Article précédent
Vid 37 års ålder gör Emma Stone ett framträdande i en minimalistisk look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 37 års ålder gör Emma Stone ett framträdande i en minimalistisk look

Emma Stone fängslade nyligen BAFTA-galan 2026 med minimalistisk elegans från Louis Vuitton. Skådespelerskan, som nominerades för sin roll...

Vid 61 års ålder glänser Monica Bellucci på röda mattan i en ikonisk svart klänning.

Den italienska skådespelerskan och modellen Monica Bellucci fortsätter att fängsla publiken. Vid BAFTA-galan 2026 i London glänste hon...

Paul McCartneys dotter öppnar upp om kritiken hennes mamma har mött.

Den brittiska designern Stella McCartney talar känslosamt om den hårda kritik som hennes mamma Linda McCartney (amerikansk fotograf,...

Vid 56 års ålder väcks uppmärksamhet hos Jennifer Lopez i en silverfärgad body

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Jennifer Lopez bevisar återigen att hon regerar över popscenen och samlar på sig...

"Formen är konstig": Den här amerikanska skådespelerskan skulpturala klänningen är splittrande

Den amerikanska skådespelerskan Chase Infiniti orsakade nyligen furore på BAFTA-galan 2026 med en skulptural klänning, vars form fascinerade...

Vem är Gracie Abrams, sångerskan som just har gjort sitt förhållande med Paul Mescal officiellt?

Hand i hand på BAFTA-galan 2026 väckte den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Gracie Abrams och den irländska skådespelaren...

© 2025 The Body Optimist