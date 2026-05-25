I en guldklänning drar Eva Longoria alla blickar till sig på röda mattan

Den 23 maj 2026 markerade avslutningsceremonin för den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj) och den sista promenaden uppför den ikoniska röda mattan. Vid detta sista framträdande skapade den amerikanska skådespelerskan Eva Longoria återigen furore. Draperad i en lång, skimrande guldklänning fängslade hon fotograferna och bekräftade sin status som en oumbärlig del av Croisetten, där hon är bland de mest efterlängtade ansiktena varje år.

En guldfärgad klänning med slits

Mittpunkten för detta framträdande, Eva Longorias långa guldklänning, utstrålade strålglans och elegans. Med sin raka, axelbandslösa halsringning avslöjade den subtilt hennes axlar, medan en slits gav dynamik åt silhuetten och rörelsen i varje steg. Den lysande och varma guldfärgen fångade strålkastarljuset och säkerställde en omedelbart slående närvaro på röda mattan. Ett modeval som passade perfekt till den högtidliga karaktären av en avslutningskväll.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En sista, anmärkningsvärd promenad uppför trapporna

Eva Longoria var bland de första som anlände till röda mattan vid avslutningsceremonin, som ansiktet utåt för ett stort skönhetsmärke. Hon följdes av flera andra kändisar som representerade samma märke, inklusive internationella filmstjärnor och en mycket efterlängtad fransk innehållsskapare. Denna sista, mycket efterlängtade vandring uppför trappan förde samman ett flertal eleganta figurer för att ge en fantastisk avslutning på en upplaga rik på minnesvärda modeögonblick.

En dubbelt speciell dag

Detta framträdande i Cannes sammanföll med utmärkta nyheter för skådespelerskan. Samma dag meddelade Eva Longoria att hon skulle gå med i ensemblen för den internationella filmatiseringen av succéserien "Call My Agent!" . "En ny skådespelare har anslutit sig till samtalet", meddelade plattformens konto, ett inlägg som skådespelerskan själv delat. En dubbelt lovande dag, mellan ett bländande framträdande på röda mattan och ett förtjusande professionellt tillkännagivande.

Med denna guldfärgade klänning som bars vid avslutningsceremonin gjorde Eva Longoria ett av de sista verkligt minnesvärda framträdandena på den 79:e filmfestivalen i Cannes. En uppvisning av strålande elegans, perfekt anpassad till evenemanget.