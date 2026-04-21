Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

För öppningen av David Geffens nya gallerier på LACMA i Los Angeles valde Eva Longoria en look som verkligen väckte uppmärksamhet. Hennes skimrande, metallicfärgade klänning gjorde ett bestående intryck den kvällen.

En historisk kväll för LACMA

Den 16 april 2026 firade Los Angeles County Museum of Art (LACMA) invigningen av sina nya David Geffen Galleries, ett projekt värt nästan 724 miljoner dollar som slutfördes efter sex års byggnation.

För tillfället samlades en mängd kändisar, inklusive den grekisk-amerikanske skådespelaren, regissören, manusförfattaren och filmproducenten Tom Hanks och den grekisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och sångerskan Rita Wilson, den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone, den amerikanska affärskvinnan Paris Hilton, den tysk-amerikanska modellen och tv-personligheten Heidi Klum, den amerikanska pianisten och sångerskan/låtskrivaren Alicia Keys, samt den amerikanska regissören, producenten och manusförfattaren George Lucas. Allt detta ägde rum mot en bakgrund av konst och elegans i de nyrenoverade museilokalerna.

En lila paljettklänning som fångade allt ljus

Eva Longoria valde en axelbandslös klänning helt broderad med lila paljetter, vars fransade fåll sträckte sig ner till golvet. Den paljettbesatta halsringningen flöt sömlöst ner längs överdelen och in i kjolen, vilket skapade en lysande 360-graders silhuett. Betraktare tyckte att looken skulle passa perfekt på filmfestivalen i Cannes röda matta, med tanke på dess bländande briljans.

Skådespelerskan kompletterade sin outfit med ett diamanthalsband som bildade en glittrande krage runt halsen, och karamellfärgade platåskor som avslöjade en röd pedikyr. Hennes makeup var avsiktligt diskret – naturlig rouge, rosa läppar och sotad eyeliner – för att låta outfiten stå i centrum.

En plats full av mening för Eva Longoria

LACMA har en speciell plats för Eva Longoria: det är där hon träffade sin man, José Bastón, 2013. Paret förbereder sig för att fira sin tioårsdag i bröllop den 21 maj. José Bastón var vid hennes sida under kvällen, klädd i en svart kostym över en vit skjorta med silverknappar och en fluga.

Långt ifrån att vara begränsad till röda mattan arbetar Eva Longoria just nu med att producera och regissera en Netflix-komedi med titeln "The Fifth Wheel". Detta projekt bekräftar att skådespelerskan tar sig an en mängd olika roller – och minnesvärda utseenden.