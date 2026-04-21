Med den här klänningen med metalliska detaljer skapar skådespelerskan Eva Longoria en minnesvärd look

Fabienne Ba.
@evalongoria / Instagram

För öppningen av David Geffens nya gallerier på LACMA i Los Angeles valde Eva Longoria en look som verkligen väckte uppmärksamhet. Hennes skimrande, metallicfärgade klänning gjorde ett bestående intryck den kvällen.

En historisk kväll för LACMA

Den 16 april 2026 firade Los Angeles County Museum of Art (LACMA) invigningen av sina nya David Geffen Galleries, ett projekt värt nästan 724 miljoner dollar som slutfördes efter sex års byggnation.

För tillfället samlades en mängd kändisar, inklusive den grekisk-amerikanske skådespelaren, regissören, manusförfattaren och filmproducenten Tom Hanks och den grekisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och sångerskan Rita Wilson, den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone, den amerikanska affärskvinnan Paris Hilton, den tysk-amerikanska modellen och tv-personligheten Heidi Klum, den amerikanska pianisten och sångerskan/låtskrivaren Alicia Keys, samt den amerikanska regissören, producenten och manusförfattaren George Lucas. Allt detta ägde rum mot en bakgrund av konst och elegans i de nyrenoverade museilokalerna.

En lila paljettklänning som fångade allt ljus

Eva Longoria valde en axelbandslös klänning helt broderad med lila paljetter, vars fransade fåll sträckte sig ner till golvet. Den paljettbesatta halsringningen flöt sömlöst ner längs överdelen och in i kjolen, vilket skapade en lysande 360-graders silhuett. Betraktare tyckte att looken skulle passa perfekt på filmfestivalen i Cannes röda matta, med tanke på dess bländande briljans.

Skådespelerskan kompletterade sin outfit med ett diamanthalsband som bildade en glittrande krage runt halsen, och karamellfärgade platåskor som avslöjade en röd pedikyr. Hennes makeup var avsiktligt diskret – naturlig rouge, rosa läppar och sotad eyeliner – för att låta outfiten stå i centrum.

En plats full av mening för Eva Longoria

LACMA har en speciell plats för Eva Longoria: det är där hon träffade sin man, José Bastón, 2013. Paret förbereder sig för att fira sin tioårsdag i bröllop den 21 maj. José Bastón var vid hennes sida under kvällen, klädd i en svart kostym över en vit skjorta med silverknappar och en fluga.

Långt ifrån att vara begränsad till röda mattan arbetar Eva Longoria just nu med att producera och regissera en Netflix-komedi med titeln "The Fifth Wheel". Detta projekt bekräftar att skådespelerskan tar sig an en mängd olika roller – och minnesvärda utseenden.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Skådespelerskan Jessica Chastains nya korta frisyr, vid 49 års ålder, väcker uppståndelse.
Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

Detta framträdande av modellen Gigi Hadid sätter en vintageklänning i rampljuset igen

En klänning, en silhuett och en hel era som återuppstår. Genom att välja en halterneckklänning till Breakthrough Prize...

Skådespelerskan Jessica Chastains nya korta frisyr, vid 49 års ålder, väcker uppståndelse.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Jessica Chastain, känd i åratal för sitt långa, vågiga röda hår, överraskade alla...

Skådespelerskan Salma Hayek visar elegant upp sitt naturliga gråa hår.

Den mexikansk-amerikansk-libanesiska skådespelerskan, regissören och producenten Salma Hayek har inga planer på att dölja sitt gråa hår –...

Sångerskan Mariah Carey, 57, orsakade furore i en svart klänning och läderstövlar.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Mariah Carey behöver inte nödvändigtvis en röd matta för att göra sig bemärkt....

Skådespelerskan Anya Taylor-Joy bländar i en födelsedagsklänning värdig en fantasivärld

För sin 30-årsdag delade den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy festbilder på Instagram som imponerade lika mycket av atmosfären...

Skådespelerskan Diane Kruger, 49, skapade furore med en klänning värdig ett konstverk.

Det finns kläder som överskrider mode och gränsar till konst. Det är precis den effekten som den tyska...