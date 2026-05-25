Alla pratar om Meryl Streeps armar: varför en sådan fascination?

Meryl Streep fortsätter att skapa rubriker. Den 76-åriga skådespelerskan, som återupptog sin roll som den hänsynslösa Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada 2", är en sann ikon. Ändå, istället för att hylla hennes obestridliga talang, föredrar allmänheten att spekulera om hennes förmodade "hemlighet till ungdom" och hitta svar i hennes "muskulösa armar". Medan hennes figur får många utmärkelser, är dessa komplimanger för hennes "atletiska" fysik främst en återspegling av många samhälleliga påtryckningar.

Tonade armar som inger beundran

"Hon är välbevarad för sin ålder", "Vad är hennes träningsrutin?" , "Den här kvinnan är en fågel Fenix", "Hon måste ha otrolig benhälsa." I flera veckor nu har Meryl Streeps fysik blivit ett samtalsämne i sig på sociala medier, vilket vanligtvis är ganska hårt mot kvinnor över 50. Internetanvändare hyllar hennes "framstående biceps" och "starka rygg" genom sammanställningar av foton hämtade från röda mattan.

I filmen "The Devil Wears Prada 2" framträder skådespelerskan muskulösa fysik genom hennes röda klänning med dess nästan arkitektoniska drapering. Jämfört med en "naturkraft" eller till och med en "genetisk bedrift" förkroppsligar Meryl Streep tydligt ett ideal för åldrande. Dessutom, i en ålder då fladdermusliknande armar och en rynkig hals allmänt anses vara normen, väckte hennes nyckelben, prydda med fibrer och muskler, spontant uppmärksamhet under strålkastarnas smickrande skenet. Media försökte omedelbart nysta upp "mysteriet med en sådan fysik", med rubriker om hennes kärlek till simning eller listande sina favoritövningar.

Denna ikoniska figur på vita duken, den mest nominerade skådespelerskan på Oscarsgalan, behöver egentligen inte lyfta vikter för att få roller, vare sig dramatiska eller historiska. Men även om hon inte är känd för actionfilmer eller för att spela våghalsiga karaktärer, har hon redan visat sin styrka i "Mamma Mia", en musikalisk komedi där hon utför tekniska bedrifter och rörelser som kräver ett fast grepp. Skådespelerskan som porträtterade "Järnladyn" har odlat en stålfast fysik utanför skärmen. Medan muskulösa kvinnor ofta anses vara "för maskulina", verkar Meryl Streep åtnjuta förmånsbehandling.

Falska komplimanger som förstärker ordern

Från 50 års ålder förväntas kvinnor se tio eller tjugo år yngre ut och fördröja ålderstecknen. Artiklar märkta som "senior" uppmuntrar dem att tona sina kroppar, släta ut huden, bli av med sin postmenopausala mage och byta korsord mot ett par hantlar. Detta är särskilt uppenbart för de som är i offentlighetens ögon. De måste ge en illusion av att vara odödliga. Muskler ses inte längre som stötdämpare vid fall, utan som synliga bevis på "god bevarande".

Dessa kollektiva komplimanger om skådespelerskan framträdande axlar är i själva verket förklädda påbud. Medan Meryl Streep må vara immun mot benskörhet och reumatism, är hon inte immun mot konformitetens sjukdom. Däremot led skådespelerskan Brooke Shields , ett legendariskt ansikte från 1980-talets filmer, ett helt annat öde. Anklagad för att "åldras allvarligt", för att ha "förstört sitt en gång lovande utseende", mötte hon en våg av intolerans helt enkelt för att hennes axlar inte såg ut som om de just hade frusit fast.

Sammanfattningsvis pekas kvinnor över 60 som uppvisar ett lyft ansikte, välformade ben och subtilt definierade armar ut som "ålderdomens förebilder" medan alla andra är "förebilder att inte följa", dåliga ambassadörer för tidens gång.

Kvinnors fysik, fortfarande i centrum för debatten

Meryl Streeps fall är inte isolerat: det är en del av en lång tradition där kvinnors kroppar i offentligheten blir ett utrymme för kollektiv projektion. Oavsett om de är skådespelerskor, sångerskor eller journalister kommenteras, dissekeras och rangordnas deras utseende regelbundet enligt implicita kriterier som "ungdom" och "respektabilitet".

Det som är slående här är mindre beundran i sig än dess form. Bakom komplimanger om "tonade armar" eller en "atletisk figur" ligger ofta en jämförelselogik: "att se bra ut för sin ålder", "att förbli åtråvärd trots tidens gång" eller till och med "att motstå" kroppens naturliga förändringar. Med andra ord stannar blicken som riktas mot kvinnor inte vid vad de gör, utan fortsätter att utvärdera dem genom vad de visar.

Å ena sidan välkomnar dessa beundrande kommentarer kvinnors muskler med vänlighet, men å andra sidan speglar de ett långt ifrån hälsosamt ideal: det hos en kvinna vars vitalitet är skriven på hennes kropp likt ett utgångsdatum på yoghurt.