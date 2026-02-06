"Varje gång glömmer jag hur vacker hon är": Zendaya hyllas för sin "naturliga skönhet"

De första bilderna från filmen "The Drama" utlöste en flod av beundrande kommentarer. I centrum för uppmärksamheten: Zendaya, strålande, vars naturliga skönhet fortsätter att fängsla.

En elegans som överträffar skärmen

Zendaya bevisar återigen att hennes karisma fungerar även utan smink. De första officiella bilderna från filmen "The Drama", som väntas i april 2026, presenterades på sociala medier och väckte omedelbart reaktioner online. Skådespelerskan syns badande i mjukt ljus, hennes blick intensiv, enkelt klädd. Och kommentarerna är enhälliga: "Hon är fantastisk", "Hon behöver inte smink", "Varje gång glömmer jag hur vacker hon är".

"The Drama", regisserad av Kristoffer Borgli (Sick of Myself), är en romantisk dramakomedi producerad av A24, planerad för premiär den 3 april 2026. Filmen följer ett par vars förhållande skakas bara dagar före deras bröllop efter att oroande sanningar avslöjas. Zendaya spelar huvudrollen tillsammans med Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim och Zoë Winters – en fantastisk ensemble, och hon fängslar redan publiken i de första scenerna som släppts.

Även om Zendaya sannolikt bär smink på dessa bilder – vilket ofta är fallet i filmproduktioner – är det hennes diskreta elegans och uttrycksfulla skönhet som fängslar publiken. Ingen spektakulär blick, ingen dramatisk effekt: bara Zendaya, hennes ögon subtilt inramade av känslor, hennes ansikte strålande, hennes hy naturlig. En raffinerad estetik som står i kontrast till Hollywoods standarder och förstärker autenticiteten i hennes framträdande.

Skönhet enligt Zendaya: elegans och enkelhet

Det här är inte första gången Zendaya har hyllats för sin "naturliga skönhet". Sedan debuten i serien "Euphoria" har skådespelerskan kultiverat en nyanserad image, där hon kombinerar elegans på röda mattan med rörande enkelhet på skärmen. Hennes kameleontliknande stil, aldrig artificiell, gör henne både lättillgänglig och magnetisk. Utanför skärmen tvekar hon inte att synas med minimal smink, vare sig det är i sina Instagram-stories eller vid offentliga framträdanden. Detta är ett sällsynt tillvägagångssätt bland stjärnor i hennes generation, vilket förstärker hennes image som en "positiv förebild" för miljontals unga kvinnor.

Ett generationseko

På X (tidigare Twitter) talar reaktionerna för sig själva: "Hon är underbar utan smink", "Sminket finns där, men det är hennes inre ljus som gör hela skillnaden", "Hon utstrålar elegans". Zendaya väcker en känsla av välvillig beundran, långt ifrån avundsjuka eller jämförelse. Hennes skönhet, säger hennes fans, handlar inte bara om hennes ansikte: den ligger i hennes karaktär, hennes lugn, hennes emotionella intelligens.

Medan vi väntar på "Drama"

Medan Kristoffer Borglis film utlovar en berättelse som blandar intim spänning och romantisk komedi, antyder dessa första glimtar en rörande och fängslande Zendaya, i en roll som mycket väl kan markera ett nytt skede i hennes redan imponerande karriär.

Oavsett om hon förkroppsligar en plågad hjältinna eller en romantisk figur, fortsätter Zendaya att fascinera. Och framför allt, för att påminna oss om att den mest slående skönheten ofta är den som förblir enkel och uppriktig.