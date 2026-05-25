Miss Venezuela Global 2025, som skadades i ansiktet i Cannes, anklagar sin stylist för att ha misshandlat henne.

Ett oroande fall har uppstått i samband med filmfestivalen i Cannes. Andrea del Val, krönt till Miss Venezuela 2025, har anklagat sin stylist, Giovanni Laguna, för att ha fysiskt misshandlat henne i deras hotellrum. Den unga kvinnan delade en video på sociala medier som visade hennes ansiktsskador, vilket väckte upprördhet online. Stylisten har sedan dess gripits av franska myndigheter, och utredningen pågår.

En video som delas på sociala medier

I en video filmad med hennes telefon visade Andrea del Val sitt skadade ansikte och anklagade direkt sin stylist. "Titta, det här är vad Giovanni Laguna gjorde", sa hon på spanska innan hon filmade sovrummet, vars möbler verkade i oordning. Den unga kvinnan publicerade sedan bilderna på sina sociala mediekonton, där de snabbt blev virala. Detta vittnesmål, som gavs i ett ögonblick av uppenbar nöd, ledde till många stödjande meddelanden för henne.

Stylisten förhördes av polisen

Enligt NYPost larmade hotellgäster polisen efter att ha hört rop och tecken på ett bråk. Vid ankomsten grep polisen Giovanni Laguna. Bilder, som delats av en spansk journalist, visar enligt uppgift modedesignern eskorterad av myndigheterna. I detta skede har han gripits, men inga specifika anklagelser har ännu officiellt bekräftats.

Giovanni Laguna är en känd figur inom skönhetstävlingar i Latinamerika, där han har klätt ett flertal skönhetsdrottningar. Sedan 2023 har han varit konstnärlig ledare för Miss Universe Colombia-organisationen.

Detta fall, som fortfarande är under utredning, understryker i slutändan vikten av att låta rättsväsendet göra sitt arbete samtidigt som man lyssnar på och stöder påstådda våldsoffer. Den utredning som genomförs av de franska myndigheterna bör fastställa fakta exakt.

