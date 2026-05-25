Vid 70 års ålder glänser Geena Davis i Cannes i en röd paljettklänning.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och manusförfattaren Geena Davis avslutade filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj) spektakulärt. Vid avslutningsceremonin i Palais des Festivals skapade hon furore i en fantastisk paljettbesatt klänning som skapade en bländande uppvisning som påminde om fyrverkerier. Detta bländande framträdande förkroppsligar perfekt årets festivals starka trend, där glitter regerade överlägset på röda mattan.

En paljettklänning med fyrverkerieffekt

Mittpunkten för detta framträdande, Geena Davis långa klänning, utmärkte sig genom sitt noggranna arbete med pärlor och paljetter i varma, juveltonade nyanser. Axelbandslös avslöjade den en skulptural livstycke med en spetsig halsringning som elegant drog blicken till skådespelerskan ansikte. Det invecklade arrangemanget av paljetterna skapade illusionen av ett bländande fyrverkeri, vilket gav silhuetten en festlig och spektakulär dimension. Ett val som passade perfekt till den högtidliga atmosfären på en avslutningskväll.

Subtila utskärningar och slits baktill

På sidan bidrar en diskret utskärning, som hålls på plats av ett tunt band av lätt tyll, med en touch av modernitet utan att störa den övergripande elegansen. Baktill bidrar en slits som sträcker sig ner till knät med dynamik till silhuetten och avslöjar ett par svarta pumps med spetsiga tå. Dessa noggrant uttänkta detaljer vittnar om noggrann skräddarsydd design, hämtad från en höstkollektion 2026.

Värdefulla smycken och strålande skönhet

För att komplettera denna klänning valde Geena Davis exceptionella smycken prydda med diamanter och rubiner: en ring, ett armband och matchande örhängen, vars form påminner om snäckskal som spolats upp i sanden. För sin skönhetslook valde skådespelerskans team en subtil förbättring: glansiga rosa läppar och skimrande ögonskugga, som framhäver de juvelliknande reflektionerna i klänningens paljetter.

Med den här klänningen som hade en "fyrverkerieffekt" gjorde Geena Davis ett av de mest bländande framträdandena vid avslutningsceremonin för filmfestivalen i Cannes 2026. En demonstration av att gnistrande elegans inte har någon åldersgräns.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Alla pratar om Meryl Streeps armar: varför en sådan fascination?
Miss Venezuela Global 2025, som skadades i ansiktet i Cannes, anklagar sin stylist för att ha misshandlat henne.

