Sångaren Bad Bunnys konsert i Barcelona förvandlas till kontrovers

Den puertoricanske rapparen, sångaren och producenten Bad Bunnys besök i Barcelona var tänkt att vara ett firande. En video som fördömde förhållandena i VIP-området väckte dock uppmärksamhet på sociala medier och överskuggade delvis sångarens framträdande.

En mycket efterlängtad konsert i Barcelona

Bad Bunny uppträdde i Barcelona den 23 maj 2026, som en del av sin världsturné "DeBÍ TiRAR Más FOToS". Den puertoricanske sångaren, en av de mest lyssnade artisterna på planeten, lockade tusentals fans till en av säsongens mest efterlängtade spelningar. Men efter evenemanget fokuserade diskussionerna på sociala medier inte enbart på hans scenframträdande. En betydande del av kommentarerna handlade om publikens upplevelse, särskilt organiseringen av VIP-området.

En viral video som lyfter fram VIP-området

Kärnan i kontroversen är en video, filmad och publicerad av en åskådare på TikTok, som snabbt blev viral. Filmklippet, som delats av kontot @jordiferrandez, visar ett VIP-område fullpackat med människor, där åskådarna bokstavligen verkar trängas ihop. I videon uttrycker personen som filmar sin upprördhet över folkmassans täthet, vilket står i skarp kontrast till vad man kan förvänta sig av ett utrymme som presenteras som premium. Inlägget utlöste en flod av reaktioner, allt från oförståelse till ilska.

Folkmassan var så tät att det var omöjligt att dansa.

Enligt bilder som cirkulerar på nätet var situationen i VIP-området särskilt prövande. Åskådarna verkade så tätt packade att det, enligt vittnen, var omöjligt för dem att röra sig, än mindre dansa. Denna uppställning var raka motsatsen till den bekväma och exklusiva upplevelse som den här typen av biljett ska garantera. För många onlinekommentatorer väcker dessa bilder en enkel fråga: hur kan ett VIP-område, som marknadsförs som en premiumtjänst, bli en så obekväm plats?

En premiumplats som kostar 500 euro, enligt åskådaren

Det som chockade internetanvändarna särskilt var priset. Enligt åskådaren som filmade videon kostade hans plats i det området honom 500 euro. En betydande summa, vilket enligt honom gör situationen ännu svårare att acceptera: han beskriver en upplevelse som var tänkt att vara premium men som förvandlades till en riktig "prövning". Även om det bör noteras att detta belopp enbart motsvarar hans vittnesmål och inte har bekräftats officiellt, återspeglar det de priser som vanligtvis tas ut för VIP-paket på stora internationella turnéer.

Mätarhantering i centrum för kritiken

Utöver priset är det främst organisationen som kritiseras. @jordiferrandez fördömer en uppenbar brist på kontroll över kapaciteten och en bristfällig hantering av VIP-området. Enligt honom översteg antalet personer som släpptes in i denna zon vida den rimliga kapaciteten. Denna typ av kritik väcker återkommande frågor om stora konserter: de som rör säkerhet, komfort och att hålla de löften som gavs till åskådare som betalade högt. I nuläget har inget officiellt svar från arrangörerna åtföljt publiceringen av dessa bilder.

En kontrovers som växer på sociala medier

Som så ofta förstärkte videons viralitet debatten. Under inlägget och allt eftersom det delades uttryckte många internetanvändare sin solidaritet med åskådaren @jordiferrandez, och delade ibland med sig av sina egna missöden på överfulla konserter.

Andra tonade ner händelsen och påpekade att stora folkmassor är en integrerad del av upplevelsen vid stora musikevenemang. Oavsett illustrerar händelsen en växande spänning inom underhållningsbranschen: spänningen mellan marknadsföringen av allt dyrare VIP-paket och den ibland nedslående verkligheten som upplevs på plats.

Även om Bad Bunnys konsert i Barcelona kommer att bli ihågkommen, är det inte enbart på grund av sångarens framträdande. Mellan premiumförväntningarna och den faktiska upplevelsen är debatten kring servicevillkoren i VIP-områden vid stora konserter långt ifrån över.