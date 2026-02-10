År senare avslöjar Lady Dianas tidigare frisör sin skönhetsrutin

Åratal efter sin död fortsätter Lady Diana att inspirera med sin tidlösa elegans och enkla skönhet. Richard Dalton, hennes tidigare frisör , avslöjar nu prinsessans dagliga rutiner och vad som gjorde att hon såg så naturlig och lättillgänglig ut.

Vardaglig naturlig skönhet

Richard Dalton arbetade med Diana i över ett decennium. Enligt honom använde prinsessan inte en professionell makeupartist för de flesta av sina framträdanden. Hon föredrog att använda sina egna produkter, även när han stylade hennes hår. Endast vid ett fåtal speciella tillfällen, såsom officiella porträtt eller familjefotograferingar, krävdes en professionell makeupartists tjänster – särskilt Mary Greenwell. Denna självständighet visar hur mycket Diana värdesatte en enkel, personlig skönhet som återspeglade hennes egen stil.

"Perfekt" hud, inte en mask

Det som mest slog Richard Dalton var hennes naturliga hud. Enligt honom hade Lady Diana en strålande hy med en mjuk nyans som ofta beskrevs som en "engelsk ros". Hon behövde nästan aldrig foundation eller tunga produkter. Denna enkelhet stod i skarp kontrast till den bild man kan ha av offentliga personer på hennes tid, som ofta förlitade sig på avancerad makeup för varje framträdande. För Diana kom skönhet från hennes naturliga lyster, inte från lager av produkter.

Hennes smink: en diskret signatur

Trots detta naturliga tillvägagångssätt hade Diana sina små vanor, förklarar Richard Dalton. Hon markerade varsamt sina ögon med en ljus penna och föredrog mjuka nyanser för läpparna framför alltför ljusa färger. Richard Dalton minns med glädje de gånger han var tvungen att se henne applicera sin eyeliner, av rädsla för en plötslig rörelse som kunde störa hennes frisyr. Denna enkla men avsiktliga rutin visar hur prinsessan odlade sin stil på ett personligt och kontrollerat sätt, utan överdriven konstfärdighet.

Mellan enkelhet och elegans

Richard Daltons berättelse avslöjar framför allt en skönhetsfilosofi baserad på äkthet. Även omgiven av ett team av stylister och rådgivare försökte Diana aldrig dölja sin personlighet bakom lager av smink eller konstgjorda tillgrepp. Hennes eleganta och lättillgängliga uppträdande bidrog till hennes image som en "riktig kvinna", självsäker och inspirerande. Det var denna enkelhet, i kombination med precisa och konsekventa gester, som formade hennes unika stil.

En tidlös inspiration

Idag resonerar dessa uppenbarelser med aktuella diskussioner om naturlig skönhet, självvård och självacceptans. De påminner oss om att elegans inte ligger i mängden produkter som används eller komplexiteten i rutiner, utan i självvård och autenticitet.

I slutändan fortsätter detaljerna i Lady Dianas skönhetsrutin att fascinera, inte för vad hon bar, utan för vad hon inte behövde bära. Det är en lärdom som fortfarande inspirerar alla som vill framhäva sin naturliga skönhet, hålla sig trogna sin stil och utstråla med enkelhet.