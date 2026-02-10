Med denna bruna hårfärg har Taylor Swift gjort en av de mest slående hårförvandlingarna.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Taylor Swift väckte stor uppmärksamhet genom att visa upp en brunett version av sig själv i sin nya musikvideo "Opalite", och bryta med hennes karaktäristiska blonda hår som länge definierat henne. Denna nostalgiska hårförvandling markerar ett betydande estetiskt skifte i hennes karriär.

En visuell förvandling som genererar mycket uppmärksamhet

I musikvideon till "Opalite", som släpptes den 6 februari 2026, framträder Taylor Swift med en vågig, mellanlång brun frisyr, komplett med lugg och vågor som påminner om 1990-talet. Denna look står i skarp kontrast till hennes vanliga blonda hår, vilket skapar en bild som är både modern och retro och omedelbart fängslar hennes publik. Detta val av färg och klippning är inte bara ett estetiskt experiment; det är en del av en kreativ riktning som kompletterar videons nostalgiska tema, där Taylor Swift förkroppsligar en drömsk hjältinna i en miljö genomsyrad av 90-talets kulturella referenser.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Taylor Swift (@taylorswift)

En brunett som frammanar en svunnen tid

Taylor Swifts djupt bruna hår påminner om ikoniska frisyrer från tonårsfilmer och popikoner från slutet av 1900-talet. Tillsammans med vintagekläder – från skimrande träningsoveraller till tidstypiska accessoarer – bidrar denna hårförvandling till att visuellt förankra musikvideons berättelse i en autentisk retroestetik.

Denna brunette look är inte helt ny för sångerskan; Taylor Swift hade redan utforskat mörkare nyanser i tidigare videor som "You Belong With Me" och "Wildest Dreams". Men denna vågiga bruna bob med lugg markerar en djärvare version av stilen, perfekt i linje med det visuella konceptet för projektet "The Life of a Showgirl".

En retrostil som tilltalar fansen

På sociala medier var reaktionerna många och ofta entusiastiska. Många fans hyllade "denna djärva frisyr", vissa önskade till och med att Taylor Swift skulle behålla den i verkligheten. Denna återgång till en mindre elegant frisyr, i kombination med en fyllig brun färg, återspeglar också en bredare trend som för närvarande observeras inom mode och skönhet, där återkomsten av klassiska 90-talsstilar upplever en återkomst.

Kort sagt, även om Taylor Swift inte har indikerat att hon kommer att anamma den här stilen permanent utanför musikvideons sammanhang, är denna hårförändring fortfarande ett kraftfullt uttalande som berikar hennes visuella och konstnärliga palett. Den belyser hennes förmåga att återuppfinna sig själv samtidigt som hon leker med olika kulturella influenser, och ger hennes fans ett nytt samtalsämne om hennes estetiska och musikaliska universum.