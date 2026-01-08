Bradley Cooper svarar på anklagelser om plastikkirurgi

Bradley Cooper har äntligen satt stopp för mystiken kring sitt ansikte. Som gäst i podcasten " Smartless " tog den amerikanske skådespelaren, regissören och producenten upp de ihållande ryktena om plastikkirurgi som har cirkulerat på sociala medier i månader.

Bradley Cooper kommer ur tystnaden

Under sitt framträdande i programmet som leds av den kanadensisk-amerikanske skådespelaren Will Arnett, den amerikanska skådespelaren, regissören och producenten Jason Bateman, och den amerikanska skådespelaren och producenten Sean Hayes, gled samtalet snabbt över till ett oväntat ämne: hans framträdande. Will Arnett berättade om hur han ofta får frågan om vilken föga känd hemlighet han skulle kunna avslöja om sin vän Bradley Cooper, med tanke på de skenande spekulationerna kring en eventuell "operation". Det var då han yttrade en fras som sammanfattade allt: "Alla tror att Bradley har opererats, men vad folk inte vet är att han inte har det."

"Självklart gjorde han ingenting."

Will Arnett, nästan irriterad, insisterar och upprepar att "självklart har han inte gjort någonting", medan Jason Bateman nickar instämmande. Bradley Cooper bekräftar sedan att främlingar de senaste veckorna har kontaktat honom för att berätta hur bra han ser ut, ibland antydande en "misstänkt" förändring. Skådespelaren, å sin sida, utvecklar inte några ingrepp, nämner inte en ansiktslyftning, utan antyder bara att hans ansikte är resultatet av tid, hårt arbete… och andras uppfattning.

Rykten, nätverk och offentlig image

Programledarna fördömde också "nonsenset" som cirkulerar på nätet, videorna som dissekerar hans påstådda "förvandling" som ett fall mot honom. På sociala medier är vissa människor besatta av att jämföra foton, övertygade om att sanningen ligger gömd i en annan ljusvinkel eller en bleknad rynka. Genom att vägra utveckla valde Bradley Cooper ett bestämt men gåtfullt svar: han förnekade det, utan att ytterligare ge näring åt ryktesspridningen.

Ironiskt nog blir mannen som redan var i centrum för kontroversen för att ha burit en protesnäsa i "Maestro" återigen bedömd utifrån sitt utseende snarare än sitt arbete. Ändå, med sin nya film "Is This Thing On?", som han regisserade och där Will Arnett spelar huvudrollen, är det hans talang som bör stå i framkant.