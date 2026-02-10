Search here...

Under en konsert faller Shakira på scenen och oroar sina fans.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Under en konsert i San Salvador, El Salvador, orsakade Shakira uppståndelse genom att falla på scenen, vilket omedelbart oroade hennes fans. Trots en stukad fotled återupptog den colombianska sångerskan och låtskrivaren snabbt sin show och visade återigen sin legendariska motståndskraft.

Ett spektakulärt fall mitt i "Si Te Vas"

Under sin konsert i San Salvador som en del av hennes "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" framförde Shakira "Si Te Vas" när olyckan inträffade. Hon sprang över scenen och vred sin fotled, vilket fick henne att falla på armbågen, vilket fick hennes mikrofonstativ att välta. Filmmaterial som tagits av publiken visar sångerskan som faller ner på golvet innan hon rester sig upp på några sekunder, med mikrofonen i handen, för att avsluta låten utan att vackla. "Aj, vilket fall!" skämtade hon till publiken, mötad av applåder från sin gitarrist.

Fansens oroliga reaktioner och Shakiras reaktion

Videor från händelsen översvämmade snabbt sociala medier och utlöste en våg av oroliga meddelanden. "Stackars! Jag hoppas att hon är okej!" "Hon är så stark, hon behöll lugnet", kommenterade fansen och beundrade hennes reaktion. Ett fan jämförde till och med stjärnan med en "fågel Fenix som alltid reser sig ur askan".

Nästa dag lugnade Shakira snabbt alla på Instagram: ”Oroa er inte, jag är gjord av gummi haha. Ingen är immun mot fall.” Ett meddelande som lugnade ner saker och ting och förstärkte hennes image som en ”oövervinnerlig krigare”.

En segerrik resa trots utmaningarna

Denna konsert är en del av årets mest lukrativa turné för en kvinnlig artist, som lanserades förra året efter det självbetitlade albumet "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kvinnor gråter inte längre). Showen, som fortsätter till april i Abu Dhabi, innehåller låtar som "Out of Your League", allmänt sett som en hyllning till hennes ex, den spanske landslagsfotbollsspelaren och affärsmannen Gerard Piqué. Shakira uppträder med oförminskad energi och bevisar att varken motgångar eller personliga stormar kan stoppa henne.

I slutändan är den här hösten bara ytterligare ett avsnitt i karriären för en artist som förvandlar hinder till minnesvärda framträdanden. Shakira visar att hennes motto – "höfter ljuger inte" – också gäller hennes stålhårda beslutsamhet: att studsa tillbaka, alltid starkare, inför ögonen på en fängslad publik.

