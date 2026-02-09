Search here...

"Deformerad mun": vid 62 års ålder ångrar denna programledare denna kosmetiska operation

@sophie_davant/Instagram

Den franska journalisten och radio- och tv-presentatören Sophie Davant talade nyligen öppet om sina erfarenheter av kosmetisk kirurgi. Även om hon bekräftar att hennes val är "att behålla sitt utseende inför kamerorna", erkänner hon att hon genomgick en misslyckad ingrepp som lämnade henne med ett bittert minne ... och en värdefull lärdom.

Bildtrycket på tv

Att vara en tv-personlighet påverkar oundvikligen hur ens image uppfattas. Enligt Grazia förklarar Sophie Davant: i en bransch där utseendet granskas "måste man fortfarande vara presentabel". Programledaren, väl medveten om allmänhetens förväntningar, belyser orättvisan mellan män och kvinnor: medan ålderstecken ger "charm" till män, uppfattas de som brister hos kvinnor.

För att "behålla sitt utseende" utan radikal förändring säger Sophie Davant att hon föredrar kosmetisk medicin framför kirurgi. Botox, hyaluronsyra eller laserbehandlingar: dessa är alla regelbundna behandlingar som hon hävdar hjälper till att "mildra tidens effekter utan att förändra hennes naturliga drag".

Även om detta kan vara Sophie Davants åsikt är det viktigt att komma ihåg att det är absolut onödigt att tillgripa kirurgi eller kosmetiska ingrepp för att anpassa sig till ett ideal eller för att "behålla sig själv". Din kropp och ditt ansikte är helt legitima som de är. Åldrande är normalt, att ha rynkor eller andra ålderstecken är normalt: det finns ingen anledning att kamouflera eller sudda ut dessa livstecken.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Sophie Davant (@sophie_davant)

Ett misslyckat experiment och en bestående lärdom

Sophie Davant minns en olycka som inträffade för ungefär tio år sedan. När hon blev inbjuden till en behandling på en klinik blev hon övertalad att göra sina läppar behandlade. Resultatet blev, med hennes egna ord, "katastrofalt". Hennes "deformerade mun" chockade hennes kollegor, inklusive hennes vän William Leymergie. Istället för att vältra sig i förlägenhet valde tv-presentatören att skratta bort det.

När hon ser tillbaka förklarar Sophie Davant att hon ser detta misstag som en lärdom: att inte längre ge efter för impulsivitet eller ogenomtänkta estetiska val. Sedan dess lämnar hon ingenting åt slumpen och är noga med att förbli trogen sin image.

I slutändan påminde denna olyckliga upplevelse Sophie Davant om att inget ingrepp är utan risk och att man måste lyssna på sina instinkter innan man ger efter för andras åsikter. Och att varje person är giltig i sin kropp som den är, med eller utan transformation: en persons värde mäts aldrig utifrån deras utseende.

