Search here...

En före detta landslagsspelare i fotboll överraskar med en akrobatisk bedrift i vattnet

Anaëlle G.
@laureboulleauofficiel/Instagram

Laure Boulleau, tidigare fransk landslagsfotbollsspelare och Canal+-kommentator, chockade sina Instagramföljare med en akrobatisk bedrift utförd till sjöss och påminde alla om att hennes fotbollstalang fortfarande lever starkt (om någon tvivlade). Videon, som nyligen publicerades på hennes Instagramkonto @laureboulleauofficiel, visar en volley, nästan en kullerbytta, vilket har utlöst en mängd kommentarer.

En sax vänd upp och ner från en båt

Under en seglats hoppar Laure Boulleau högt, voltar i luften och sparkar bollen med en perfekt akrobatisk saxspark. Den flytande och kraftfulla rörelsen landar i vattnet till hennes följeslagares jubel. "Segelturer är aldrig avkopplande för mig, lol", skrev hon humoristiskt till videon, som redan har samlat miljontals visningar och över 77 000 gilla-markeringar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Boulleau (@laureboulleauofficiel)

Fansen blir vilda: "Ballon d'Or!"

Laure Boulleau (65 landskamper för Frankrike, sex gånger tvåa i den franska ligan med PSG), expert på Canal Football Club, är en ikon inom fransk damfotboll och kan förvandla en enkel strandmatch till en viral sensation. Reaktionerna strömmar in, en blandning av beundran och humor: "Hon förtjänar Ballon d'Or!" , "Otrolig!" , "Alltid så elegant, även till sjöss." Fokus ligger på hennes tekniska skicklighet, som av alla hyllas som ett improviserat "årets mål".

Kort sagt, denna akrobatiska vattenbragd påminner om Laure Boulleaus stil på planen: teknik, djärvhet och ett leende. En video som har blivit viral av alla rätt anledningar – ren talang – och som bevisar att en mästares semester aldrig är vanlig.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Under en konsert faller Shakira på scenen och oroar sina fans.
Article suivant
Varför skapar Dua Lipas foto med potatischips så mycket diskussion i Frankrike?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Varför skapar Dua Lipas foto med potatischips så mycket diskussion i Frankrike?

Den brittisk-albanska-kosovanska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa delade nyligen en bild på Instagram på sin kundkorg innehållande flera...

Under en konsert faller Shakira på scenen och oroar sina fans.

Under en konsert i San Salvador, El Salvador, orsakade Shakira uppståndelse genom att falla på scenen, vilket omedelbart...

År senare avslöjar Lady Dianas tidigare frisör sin skönhetsrutin

Åratal efter sin död fortsätter Lady Diana att inspirera med sin tidlösa elegans och enkla skönhet. Richard Dalton,...

Med denna bruna hårfärg har Taylor Swift gjort en av de mest slående hårförvandlingarna.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Taylor Swift väckte stor uppmärksamhet genom att visa upp en brunett version av...

Vid 53 års ålder poserar Gwyneth Paltrow naturligt i sin bastu

Långt borta från röda mattan och omsorgsfullt utformade looks har Gwyneth Paltrow valt att visa sig själv som...

"Deformerad mun": vid 62 års ålder ångrar denna programledare denna kosmetiska operation

Den franska journalisten och radio- och tv-presentatören Sophie Davant talade nyligen öppet om sina erfarenheter av kosmetisk kirurgi....

© 2025 The Body Optimist