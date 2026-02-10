En före detta landslagsspelare i fotboll överraskar med en akrobatisk bedrift i vattnet

Laure Boulleau, tidigare fransk landslagsfotbollsspelare och Canal+-kommentator, chockade sina Instagramföljare med en akrobatisk bedrift utförd till sjöss och påminde alla om att hennes fotbollstalang fortfarande lever starkt (om någon tvivlade). Videon, som nyligen publicerades på hennes Instagramkonto @laureboulleauofficiel, visar en volley, nästan en kullerbytta, vilket har utlöst en mängd kommentarer.

En sax vänd upp och ner från en båt

Under en seglats hoppar Laure Boulleau högt, voltar i luften och sparkar bollen med en perfekt akrobatisk saxspark. Den flytande och kraftfulla rörelsen landar i vattnet till hennes följeslagares jubel. "Segelturer är aldrig avkopplande för mig, lol", skrev hon humoristiskt till videon, som redan har samlat miljontals visningar och över 77 000 gilla-markeringar.

Fansen blir vilda: "Ballon d'Or!"

Laure Boulleau (65 landskamper för Frankrike, sex gånger tvåa i den franska ligan med PSG), expert på Canal Football Club, är en ikon inom fransk damfotboll och kan förvandla en enkel strandmatch till en viral sensation. Reaktionerna strömmar in, en blandning av beundran och humor: "Hon förtjänar Ballon d'Or!" , "Otrolig!" , "Alltid så elegant, även till sjöss." Fokus ligger på hennes tekniska skicklighet, som av alla hyllas som ett improviserat "årets mål".

Kort sagt, denna akrobatiska vattenbragd påminner om Laure Boulleaus stil på planen: teknik, djärvhet och ett leende. En video som har blivit viral av alla rätt anledningar – ren talang – och som bevisar att en mästares semester aldrig är vanlig.