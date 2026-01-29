Misstänkt för att ha genomgått kosmetisk kirurgi, svarar denna modell bestämt

Amelia Gray, modell och dotter till den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna, har nyligen blivit anklaget för flera plastikoperationer av en plastikkirurg på Instagram. Hon svarade bestämt och försvarade sin ärlighet gällande sina kroppsval.

Rykten underblåst av ett viralt inlägg

Den 28 januari 2026 publicerade innehållsskaparen Molly Bailey en karusell med före-och-efter-bilder på Amelia Gray, där hon anklagade henne för att ha genomgått kind- och läppfyllmedel, borttagning av buckalt fett, näsplastik, käkfyllmedel och Botox-injektioner före 25 års ålder. Bailey satiriserade hennes roll i "The Beauty", Ryan Murphys satiriska serie om orealistiska skönhetsstandarder, där Amelia Gray förnekar att ha haft några fillers. Amelia Gray kommenterade: "Tja syster, du skriver falska nyheter om kvinnor, sluta! Kvinnor måste stötta varandra."

Ett ärligt och självsäkert svar

Amelia Gray förtydligade att hon använde SkinVive (hyaluronsyra för kindhud, utan en varaktig fillereffekt), och inte traditionella läppfillers: "Jag sa bokstavligen vad jag stoppade i mina läppar..." Inför anklagelser om lögn erkände hon att hon genomgått en näsplastik och detaljerade sin historia, vilket hon förklarade för Variety : en medicinsk förminskning av bröstet vid 16 års ålder för att förhindra sepsis från en piercing, följt av misslyckade implantat som krävde akut rekonstruktion. Amelia Gray förklarade att hon ångrar att hon lät ett äldre ex påverka hennes val, men avfärdade de ogrundade spekulationerna.

Paradoxen med skönhetsstandarder

Denna konflikt belyser den dubbelmoral som ställs på modeller: de kritiseras om de genomgår plastikkirurgi och betraktas med misstänksamhet om de inte gör det. Amelia Gray, i sin roll i "The Beauty", utmanar direkt dessa toxiska normer samtidigt som hon förespråkar kvinnlig solidaritet mot förhastade bedömningar. Hennes ingripande påminner om den amerikanska skådespelerskan och regissören Brittany Snow, som nyligen förnekade att ha genomgått en operation i ett liknande fall.

Amelia Gray förvandlar således attackerna till en vädjan om äkthet och vägrar att låta sin kropp bli ett "spekulativt slagfält". Hennes bestämda svar – en blandning av medicinsk ärlighet och en uppmaning till systerskap – uppmanar oss att ompröva hur vi granskar kvinnors utseende i sociala mediers tidsålder.