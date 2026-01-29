Search here...

Dakota Johnson gör ett uttalande på Paris modevecka i en "byxlös" look

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Dakota Johnson återuppfann 1970-talets bohemiska maximalism genom att gå utan byxor på Valentinos Haute Couture vår/sommar 2026-visning i Paris. Tillsammans med Lily Allen poserade hon i en fjäderjacka och tunna strumpbyxor och väckte uppmärksamhet vart hon än gick.

En flamboyant hyllning

För denna första postuma visning av grundaren Valentino Garavani valde Dakota den 28 januari en leopardmönstrad blus med en flörtig rosett och en metallic brun jacka med vadderade axlar och en tjock fjäderkant. Utan byxor valde hon korta svarta och krämfärgade spetsshorts med tunna rostfärgade spetsstrumpbyxor.

Ikoniska detaljer med en 2000-twist

Skådespelerskan från "Materialists" återupplivade Valentinos signaturstil: svarta läderpumps med rockstuds, en bästsäljare på catwalken för 2026 inspirerad av "Devil Wears Prada 2". Med elegant hår och lugg, persikofärgad smink på kinderna, läpparna och ögonlocken, och taupe cat eye-solglasögon i taket, balanserade hon djärvhet och sofistikering perfekt. En glittrig limegrön plånbok gav den sista färgklicket.

Maximalism hävdad i Ljusens stad

Denna "byxlösa" look förkroppsligar Dakotas maximalistiska eklekticism: överdimensionerade volymer, fjädrar, djurtryck och hudfärgade höga ben. Den hyllar Valentinos arv – flörtigt, rockigt, lyxigt – och bevisar att Paris fortfarande är den ultimata lekplatsen för orädda fashionistas.

Dakota Johnson förvandlar därmed modeveckan till ett personligt manifest: att våga gå utan byxor, bära fjädrar och omfamna år 2000 på Valentino. Hennes "förstärkta bohemiska" stil hyllar en bortgången jätte samtidigt som hon dikterar koderna för 2026, där djärvhet rimmar med tidlös elegans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
